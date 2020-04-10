FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜蒂花TIFA禮服三大分歧,圖集

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)雖然劇情直線，不過各人都有一些分歧事件，最大影響之一便是古留根尾選新娘事件時穿著的禮裝。當中TIFA蒂花一定是大家最關注的，以下解說：

TIFA蒂花的禮裝/晚裝會在Chapter 09登場，但是其分歧卻是早於Chapter 03時決定。條件就是完成全部六個支線任務，之後就會發生EXTRA STORY「兩大獨處的時光」。六個支線任務其實都頗簡單，留意「消失的朋友」找貓的任務是要完成其他任務可會找到最後一隻。而「來自墓地的怪物」的「義警隊鑰匙」是收藏在工廠長椅附近的木箱。

分歧早於第三章設下，記得做齊支線任務來觸發EXTRA

Tifa會問Cloud的喜好，便是影響之後穿的禮裝

在EXTRA STORY時TIFA會問CLOUD哪一種服裝適合她，選擇有「成熟風」、「格鬥家風」及「異國風」。如果沒有觸發此EXTRA任務的話預設貌似會是「成熟風」。但其實三套禮裝都各有各精彩，非常養眼。

TIFA 成熟風禮裝

+ 24 + 23 + 22

TIFA 格鬥家風禮裝

+ 17 + 16 + 15

TIFA 異國風禮裝