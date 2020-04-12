FF7影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 13-17

【Final Fantasy VII Remake（FF7re／最終幻想7／太空戰士重製版）影片攻略】不少機迷期待的FF7 remake終於推出，今集故事雖然只去到逃出米德加的故事，但因為加入了大量原創故事及玩法，仍然吸引。在Chapter 12中，雪崩眾人於圓盤上與神羅死鬥，雖然克勞特、蓆法及巴雷特成功逃脫，但不少同伴因此役陣亡，就連艾莉絲及瑪琳都被TURKS所抓去...
＞＞＞Chapter 13 毀滅的世界＜＜＜
FF7 remake第13章影片文章連結＞＞按此
克勞德等三人雖然成功逃出，但身為古代種的艾莉絲及瑪琳被TURKS所抓去，三人決定前往神羅拯救二人。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 14 尋求希望＜＜＜
FF7 remake第14章影片（上、下）文章連結＞＞Part 1按此、Part 2按此
克勞德來到了神羅地下設施中發現到他們原來正在進行人體實驗的事實，身為最後一個的「古代種」艾莉絲似乎處境亦非常危險...（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 15 落日之城＜＜＜
FF7 remake第15章影片文章連結＞＞按此
為了拯救艾莉絲及瑪琳，三人準備好進入圓盤之中，一連串的戰鬥正在準備他們。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 16 潛入神羅大廈＜＜＜
FF7 remake第16章影片文章連結＞＞按此
克勞德、蓆法及巴雷特繼續入侵神羅大樓，除了拯救艾莉絲外，似乎更發現更多秘密。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 17 逃離混沌＜＜＜
FF7 remake第17章影片文章連結＞＞按此
救出艾莉絲時，更成功救出了寶條的實驗品「赤紅XIII」。不過正想離開之時，克勞德突然暈低，眾人只好先找安全點等待醒來...（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 18 命運的奇異點＜＜＜
因為攻略限制的關係，最終章Chapter 18影片攻略將不日推出，敬請留意。
逃離神羅大樓之後，發現突然大量鬼魂正環繞整座大廈，究竟發生什麼事呢？今集故事最後一章，面對克勞德的最後boss又會是誰呢？（遊戲截圖）
＞＞＞FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 1-6