FF7影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 13-17

【Final Fantasy VII Remake（FF7re／最終幻想7／太空戰士重製版）影片攻略】不少機迷期待的FF7 remake終於推出，今集故事雖然只去到逃出米德加的故事，但因為加入了大量原創故事及玩法，仍然吸引。在Chapter 12中，雪崩眾人於圓盤上與神羅死鬥，雖然克勞特、蓆法及巴雷特成功逃脫，但不少同伴因此役陣亡，就連艾莉絲及瑪琳都被TURKS所抓去...