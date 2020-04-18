FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略　各自的決心14章3大分支

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)除了各人的三件禮服分支，在14章還有一段「各自的決心事件」分支，描寫了3位同伴的小劇情，非常好看，以下同大家看看解法：

「各自的決心」事件分支解法：

因為爆機後就有 Chapter Select 功能，強烈建議完成遊戲後才補支線。3大分支其實就是Tifa(蒂法)、Aerith(艾莉絲)及Barret(巴雷特)，大家第一次玩多數也應走了Tifa或Aerith的路線，估計決定分支也是由隱藏的分數數值影響。首先說說兩位女角的分支，其最大的影響因素有兩個，第一個便是 Chapter 03 與 Chapter 08 的支線任務完成數量，Chapter 03 完成較多支線會 Tifa 加分、Chapter 08 完成較多支線則 Aerith 加分。其次便是在 Chapter 10 一開始時，選擇先叫醒 Tifa 還是 Aerith。

Chapter 08 的支線任務也影響 Aerith 禮服，可以一併去解

假如你第一次玩已經走了 Tifa 路線的事件，想補完 Aerith 線時只需要重玩 Chapter 03，盡量不做支線完成章節(遊戲會迫你做一個)，再飛去 Chapter 10 先叫醒 Aerith 再完成章節。此時飛去 Chapter 14 應該已會看到變成了 Aerith 路線。

假如你第一次玩已經走了 Aerith 線，想補完的是 Tifa，那同樣道理飛去 Chapter 08 完全不做支線完成章節，再飛去 Chapter 10 先叫醒 Tifa 再完成章節。此時飛去 Chapter 14 應該已看到變成了 Tifa 路線。

要解巴雷特，盡量全部不做

最後便是巴雷特，他的條件便是要蒂法及艾莉絲的好感度要夠低。首先是Chapter 03及Chapter 08都盡量不做支線任務，此時飛去 Chapter 14 看看會否變了巴雷特線。如果仍未成功的話，就要在 Chapter 02 Aerith 賣花時拒絕，以及在 Chapter 03 Tifa 調酒時拒絕，雖然劇情照樣會發生，但會降低二人的好感度。

還是不行的話可回去拒絕二人

因為這個分支與遊戲的獎盃無關，亦無獎勵，如果覺得太麻煩的話也可選擇性不做，直接看看事件。

以下內容含劇透：

「各自的決心」蒂法對話截圖：

+ 21 + 20 + 19

「各自的決心」艾莉絲對話截圖：

+ 40 + 39 + 38

「各自的決心」巴雷特對話截圖：