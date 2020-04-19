FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜Tifa 蒂法推薦配置魔石

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯；而想拿白金成就需要Hard模式通關全章節，以下介紹一些蒂法Tifa用推薦配置和魔石，幫助大家更輕鬆過hard mode。

純物理型（強烈推薦）

武器：金屬指虎

魔石：鐵壁、提昇HP、招式高手、ATB連結、先發制人、幻像、屬性、輔助系魔法（回復／復活／時間／結界等）

主力招式：秘技解放、加快節奏、下壓踢、正拳

優點：火力強勁、機動力極高、用不完的ATB

缺點：魔法能力接近零

個人認為Tifa是本作最強角色，首先秘技解放為Tifa提供強大的火力和幾乎用不完的ATB，而最重要是配上鐵壁之後的Tifa擁有瘋狂的機動力，基本上只要R1+X連打就可閃過任何攻擊。

真的，有鐵壁和沒有鐵壁的Tifa是兩個世界，試過就知道。

有先發制下人Tifa一開場很快就能用兩次秘技解放，解放後用加快節奏->攻擊，除了更易令敵人畏縮外亦會獲得額外ATB，然後就可再出加快節奏，基本上等如永動機，除非敵人反擊/走位，否則可以無限循環。將敵人打至Burst後用正拳和秘技提高力歇倍率，再以下壓踢/Limit等高威力技能輸出，一次Burst可輕易打出數萬傷害，要不是這遊戲Boss戰都會鎖血逼你分幾個階段打，齊裝的Tifa基本上一次Burst就可秒掉大部份Boss。另外由於Tifa加ATB快的關係，用ATB連結可增加不少全隊ATB，令隊友亦可使用更多技能/魔法。

魔法型

武器：秘銀拳套

魔石：鐵壁、提昇HP、提昇MP、魔幻、各攻擊魔法、招式高手、回復等輔助系魔法

主力招式：鬥氣幻光球

優點：機動力高

缺點：火力不算高

雖然不太推薦但如果真的很想，也不是不能用Tifa走魔法路線，主力以鬥氣幻光球和屬性魔法輸出。其實鬥氣幻光球的威力不錯，但對較靈活的敵人（如獵犬）就沒徹了，而且最可惜是不能堆疊（再出一次時舊的會消失）；若果可以疊的話，魔光鬥氣拳的火力大概不會比物理流差。