《地平線：黎明時分》PS5版續作開發中　隨時變成三部曲？

據海外VGC最新消息指出，由SIE與荷蘭Guerrilla Games於PS4主機上推出，並曾獲獎無數，獲得眾多玩家好評的人氣開放世界動作RPG《Horizon Zero Dawn地平線：期待黎明》，將會計畫推出三部曲，目前正在進行續作第二作的開發，至於平台則是預定為PS5主機。

《Horizon Zero Dawn地平線：期待黎明》將會計畫推出三部曲。（宣傳圖片）

《Horizon Zero Dawn地平線：期待黎明》為荷蘭Guerrilla Games所開發，以末日後世界作為舞台，讓玩家們化身為女獵人「Aloy亞蘿伊」，在機械生物佔領的鋼鐵叢林舞台上進行狩獵，收集各種資源來冒險求生；由於美麗的視覺畫面、獨特的機械生物、開放世界的自由探索與豐富的角色養成等要素，而讓本作推出後大受好評，全球銷售更突破1,000萬套以上！

《Horizon Zero Dawn地平線：期待黎明》以末日後世界作為舞台。（官方美術圖）

至於在這次續作部分，根據海外VGC報導，據複數情報來源指出，隨著當初《地平線：期待黎明》於2017年2月推出後大受好評，因此當時Guerrilla Games便已經開始著手進行續作的開發事宜，且SIE更決定將整個《地平線：期待黎明》給系列化，以三部曲的形式來描述《地平線：期待黎明》的完整故事內容。不過當初續作原本是預定在PS4主機上推出，但由於PS5即將於今年年底推出，因此目前正考慮將整個開發完全轉移到PS5主機上。

續作將會針對「在廣闊遊戲世界自由探索」這一塊大幅強化。（遊戲畫面）

這次公開的消息也指出，在目前開發的續作部分，本作將會針對「在廣闊遊戲世界自由探索」這一塊大幅強化，增加更多探索的自由度，打造出一款「非常巨大」的遊戲與玩家們見面。至於在協力模式部分，雖然目前預定將會收錄，但還不確定是會加在主線故事方面讓玩家們可以跟朋友一起進行劇情冒險，還是會另外開一個模式讓玩家遊玩？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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