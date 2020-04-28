【聖劍傳說3重製版】攻略　轉職種子介紹、「女神天秤」重置職業

《聖劍傳說3重製版》TRIALS OF MANA 今集轉職三階都需要問號「???的種子」，而且亦追加原作沒有的重置職業功能，以下同大家提供取得方法及解說。

轉職職業

聖劍3重製版每個角色的職業共有9種（包含最初階），首先是LV18時可自由選擇光/闇的「2轉」分支。然後在LV38時透過「???的種子」，選擇出「3轉」光分支的光闇/光光、或闇分支的闇闇/闇光。再在爆機後，依光/闇路線轉職「4轉」職業。換句話說，一開始在LV18的路線就決定了最終的職業，而當中2階及3階的職業技能亦非常之不同，可以說是每一階都會大幅影響角色的作戰。

光闇路線在一早便決定了未來走向

四種隨機性種子

3階職業需要用到「???的種子」，在重製版中改為從寶箱取得，以及從各地及各人最終迷宮的魔物隨機掉落。而最早期又可確實取得的，便是攻略到神獸時各地的寶箱，除了風神獸沒有之外其他地方的神獸版圖都各有一顆。

木神獸的寶竹箱最簡單，有急需的話可在此save/load大法

因為「???的種子」產生的轉職道具是會從4種3階職業中抽選，例如安潔蒞就會有「奧義書」、「秘傳書」、「盧恩書」及「禁咒書」4種轉職道具；加上有3位角色，想要目標職業便是1/12的機率。

在原版中我們可以用Save/Load大法來簡單取得想要的職業，但重製版就稍為有點更改，便是「取得???種子的時候已決定了是哪一種道具」。所以如果想最早期就能轉到理想的職業，Save/Load大法就要改為在打開寶箱之前進行，當中木神獸的寶箱一開始便可取得，會是比較方便的一個。不過因為各地魔物都會稀有掉落的關係，不著急轉職的話，其實也可以一邊玩一邊當作打寶。

後期自自然然會手打齊12種轉職道具，如果有鷹眼加掉寶會更多

「女神天秤」重置職業

《聖劍3》重製版追加了「女神天秤」道具可以將職業重置，回到最初階的職業並且會重置技能點數。但要留意「女神天秤」取得的次數非常有限，第1個可以從各角色的最終迷宮處取得，例如莉絲及鷹眼路線便是在「黑暗宮殿」的寶箱。而在爆機後也可以在追加的迷宮取得，總數一共有6個。要留意的是重置回去後，當要升回3階職業時仍是需要另一條路線的轉職道具，建議事前準備好避免卡住了。