【Pokemon劍/盾】又是圖鑑惹禍！官方為動畫出現未收錄精靈道歉

《寶可夢》(Pokemon／寵物小精靈) 系列正傳全新力作《寶可夢 劍／盾》(Pokemon Sword and Shield) 在去年於 Nintendo Switch 平台上正式發行，雖然這遊戲帶來了相當優秀的銷售成績，但在上市前後都引發許多爭議。其中，最令系列粉絲們不滿的，就是第八世代的《寶可夢 劍／盾》並沒有完整的「全國圖鑑」，雖然官方一再強調這是為了顧及「動畫品質」而做出的犧牲，但發售後的成品卻令不少玩家感受不到 Game Freak 所謂的品質。即使官方打算在今年推出的 DLC 中加入更多寶可夢，玩家依然對這件事耿耿於懷。

寶可夢官方在今年年初開始，陸續公開一系列以《寶可夢 劍／盾》為背景的短篇動畫系列－《破曉之翼》。這系列的故事聚焦在許多於《寶可夢 劍／盾》遊戲中登場的訓練家或是道館館主身上。而在 4 月 17 日公開的第四集『晚波』中，帶來了人氣水系道館館主露璃娜的故事，講述他如何身兼道館館主以及模特兒的雙重事業。然而，眼尖的粉絲卻在這部動畫中發現了沒有出現在《寶可夢 劍／盾》遊戲中的寶可夢「白海獅」。

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對此，在《破曉之翼》第四集上線的當晚，寶可夢公司官方也火速在社交媒體上致歉，表示他們將沒有出現在《寶可夢 劍／盾》中的寶可夢「誤植」到了這部動畫裡。

香港官方Facebook Page也有道歉（Facebook擷圖）

值得一提的是，《寶可夢 劍／盾》的第一個 DLC 擴充內容「鎧之孤島」也將會在今年 6 月正式推出，而除了全新的區域和劇情之外，更多新舊寶可夢也都將會陸續登場，或許在之後的 DLC 中，白海獅有可能正式加入到《寶可夢 劍／盾》中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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