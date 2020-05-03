Switch Xenoblade《異度神劍決定版》5月尾上架　追加內容公開

日本任天堂預定於2020年5月29日在Nintendo Switch主機上推出，將過去Wii人氣 RPG《異度神劍》重新移植的重製版本《異度神劍決定版》（Xenoblade Definitive Edition／ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション），官方特地公開本作新追加內容最新情報讓玩家們確認！

本作為一款將2010年在Wii主機上推出的人氣RPG《異度神劍》，重新移植到Switch主機上再度重製推出的重製版。在這次遊戲中，除了將會把之前Wii版內容完整收錄外，在畫面等各方面都將會大幅提升強化，並將會追加新的內容要素，讓玩家們可以在Switch主機上重新回味這款人氣RPG更加進化後的全新魅力！

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而在這次官方所公開的情報方面，除了宣布本作將會追加在遊戲主線過關後新增的追加後傳劇情「相連的未來」（つながる未来）登場，讓玩家們在遊戲全破之後，可以透過這個後傳故事了解主角們在冒險結束後各自模樣外，還將會追加新的地圖、可以使用諾彭族援軍來展開戰鬥的全新戰鬥系統等要素登場。

附帶一提，本作下載版預定將需要15.1GB以上空間，玩家們可以預先預留準備好足夠的空間，以免到時空間不夠沒辦法下載安裝。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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