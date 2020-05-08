《Star Wars絕地：組織殞落》免費更新　新增「冥想訓練」模式

EA 與 Respawn Entertainment 為《Star Wars 絕地：組織殞落（Jedi: Fallen Order）》推出新的免費內容更新，讓玩家有機會在全新的遊戲模式中展開新的挑戰，且能在保有先前獲取的收藏品條件下，再次遊玩故事模式，為凱爾（Kyle Katarn）和 BD-1 蒐集新的造型，以及更多內容！

這次更新最主要的內容是稱作「冥想訓練」的全新遊戲模式，可透過遊戲中散布於各處的「冥想點」進入，讓玩家進行「戰鬥挑戰」，以凱爾對抗一波又一波的敵人與頭目。「冥想訓練」還引進了「戰鬥格圖」這個沙盒模式，讓玩家自創對戰內容。玩家能在其中選定地點、敵人數量與規模，並調整各種難易度修改器，甚至還能召喚獨特的敵人。

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在玩家首次完成絕地故事旅程，並以名為「新旅程 +」的新模式開始新一輪遊戲時，前述的「冥想訓練」便會解鎖。在此模式下，玩家能在保有先前解鎖的造型收藏品條件下，重新體驗完整劇情。透過「新旅程 +」，玩家還能額外解鎖獨特的造型，當中包括「帝國判官制服」和與之匹配的紅色光劍水晶。此外，玩家也能蒐集新的造型配件，用來改造自己的光劍，並透過完成「冥想訓練」的「戰鬥挑戰」來獲得 BD-1 的塗裝。

Respawn Entertainment 也在本次更新中，推出廣大玩家所引頸期盼的諸多功能性變更，其中包括字型大小選項、可跳過的快速反應事件，以及化繁為簡的切換選項，不論是與物件互動還是穿梭遊戲世界都將更得心應手。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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