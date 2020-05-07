《七人之待》大流行 嚴選10大必玩「侍之遊戲」

《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）PS4

即於7月推出，一款由Sony美國子廠製作的武士遊戲，以老外視點去寫「袋道」本身已相當有趣。玩家是1274年阻止蒙古帝國入侵「對馬島」的武士一族後人境井仁，因為對手是鬼，玩家也要超越「袋道」，與戰結合，開展「戰鬼之道」。

《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》中文版將同步推出！（介紹文連結）

《鬼武者》（Onimusha）系列

CAPCOM知名作品，最大特色是主角都由知名國際影星作facial capture 演出：比如金城武、尚連奴以及已故的松田優作。亦金城武主演的第1集2019年推出了STEAM版《鬼武者 重製版》，由於系列歷史相當久遠，現在玩起來比《仁王》簡單得多，都是其中的斬殺，以及用鬼之籠手收集鬼魂來改變能力打法。

+ 3 + 2

《人中之龍 維新》PS3

SEGA《人中之龍》系列的外傳作品，故事回到幕府時代，主角變成龍馬，同樣要在古時的鄉鎮中行俠仗義、做做小任務幫助老百姓。好玩在各種小遊戲都同樣古代化了，常常會樂在其中沒動機打爆機。

+ 3 + 2

《武藏傳》PS

1998年開始推出，Square開發的PS系列RPG《武藏傳》，戰鬥使用實時動作劍擊進行，也分日與夜去回體力，更有大量小遊戲及解謎元素，而且故事是當時新鮮的「武士進入了Q版異世界」。不過老老實實，當年第1集好賣，只因當中包含了《FF VIII》試玩版……

+ 2

《侍道外傳 刀神》Switch

衍生自武士模擬遊戲《侍道》系列，不過外傳就變了「練金術士」玩法，白天在村內打鐵賺錢、鬼上就進入多層謎宮「辭界」打寶，對付的敵人也變了收怪魑魅，當中包含多達100種類以上的武器，9種不同戰鬥架式，玩法新鮮。

+ 5 + 4 + 3

《隻狼 Sekiro: Shadows Die Twice》PS4 PC XB

From Software近年傑作，舞台定在日本戰國時代，雖然說是「侍之遊戲」，但主角隻狼嚴格講是個忍者，不過他要為主公「報牛」，都可說是盡了「袋道」之責。其玩法新解，戰鬥不是靠削HP殺人，而是用各種劍技去搞亂敵方平衡格勢，才可將之一擊必殺。

《隻狼》攻略心得盡在此文中：（文章連結）

+ 4 + 3 + 2

《侍魂 Samurai Spirits》系列

霸王丸、橘右京……SNK最知名的武士刀劍格鬥遊戲，93至今經歷了2D、3D再2D，仍然有續集，劍招大開大合，常常都可一招殺死人，當年還要是街機，真是泡沫經濟年代才會誕生的燒錢格game。

《侍魂》系列新作《曉》game評：（文章連結）

+ 6 + 5 + 4

《風雲 幕末傳》PS2

PS2／PSP作品，由新川洋司負責插畫，故事舞台為幕末年代（德川幕府政府末期），玩家可成為倒幕派的宮本宗助，或是佐幕派的新撰組隊員秋月小次郎，各自有自己的劇本，玩家會在過程中遇上龍馬、阿桂、高杉晉作等歷史真實人物，因為《銀魂》惡搞而對這段歷史感興趣的人，可以試試。

《仁王》系列 PS4 Windows

出名「十死冇生」的高難度動作遊戲，每隻波士都要對症下藥，要各種劍技、鬼術、反擊技去對付，第2集相對簡玩，要挑戰高難度就玩第1集！

《仁王2》攻略專頁：（連結）

《天外魔境2》PC Engine/PC Engine mini

PC-Engine 主機代表性RPG，但筆者只推介第2集《天外魔境2 戰國卍丸》，同名主角卍丸是火之一族後人，要集合七把神劍去清除根之一族，當中有超精美的日本古代風格地圖，有如日本動畫的出招畫面，角色設定精美，更有久石讓作曲配樂，如你已買了PC-Engine MINI，必玩這款。

想玩原裝《天外魔境2》PC-E mini是最方便選擇：（介紹文連結）