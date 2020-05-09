公主連結手遊 中國服將大量玩家/公會ID改為＊＊ 網民玩估原名

遊戲動漫
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【超異域公主連結】由Cygames開發、營運的手機遊戲《超異域公主連結》中國版本最近開始營運，但來到中國的遊戲始終無法避免要被和諧命運，日前（5月7日）就有大量中國版玩家在網上表示自己的遊戲ID被強行修改。

超異域公主連結在2018年推出，中國伺服器則在今年4月17日開始營運，創下開服3日營收破13億日圓（接近1億港元）的驚人成績。不過正所謂槍打出頭鳥，人氣越高，和諧往往來得越快，今日就有玩家在論域上發布，指自己的遊戲ID被無預警修改，同時有大量玩家留言表示有同樣情況。

發文的玩家指自己的ID原意為「Turbine二世」（起首的「Tu」譜音成「禿」)，但是中間的「bi」卻被和諧成了「＊＊」。這是因為「bi」是「逼」的普通話拼音，而「逼」字諧音在內地網路流行語中借代女性生殖器意思，故此連帶「bi」也遭和諧。

如果不是發貼者解說，根本想不到被和諧的是「bi」...按此原則Bilibili不就要變成**li**li了？

答案揭曉，原來連英文字i都被和諧了，bilibili變成＊＊l＊＊＊l＊...

這類「文字獄式」和諧很有趣，引起網民們來玩猜猜看受害者的原名。其他玩家的受害（及猜真名）情況可按圖放大：

+2

其實在網路遊戲中對玩家ID作出限制避免敏感或不雅字詞是正常不過的事情，不過中國的「和諧」尺度和世界其方不同，幾乎到達了文字獄的地步，一些一般來說正常不過的字眼，亦會在中國尺度下被和諧，才攪出許多笑話。由於今次和諧是沒有預告下的hotfix，暫不知後續會如何處理。

上文截圖出處：
https://bbs.nga.cn/read.php?tid=21646181
https://bbs.nga.cn/read.php?tid=21647568
https://www.ptt.cc/bbs/PCReDive/M.1588841291.A.BA4.html

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