男公關金句王Roland愛看LoveLive! 小鳥推　鼓勵宅宅正視自己興趣

日本第一男公關Roland羅蘭年收驚人之餘，其自信又帶幽默的名言亦常常語出驚人，月前開設YouTube頻道瞬即成為大手KOL，多段影片過百萬View。近期因疫情要留在家中的Roland，更自爆原來愛看動畫：

其實早於京都動畫被狂徒縱火事件時，Roland已經說過把其書籍重版的版稅全部捐給京都動畫，受到不少動畫迷敬重。而在近期的YouTube「羅蘭的窩家生活」中，被問到他在家中會做什麼，Roland便說會看書及看動畫。

談動畫部份在約 6:50 開始

之後他的御宅魂便開始了般，與不看動畫的攝影師大談動畫。他說正在重看一次Love Live!第二期，但還是覺得μ's繆斯（第一期的團隊）最好看。Roland更說很喜歡小鳥這個人物，覺得好可愛，更對比另一套作品《動作女英雄 水果應援團》的角色黃瀨美甘，說出自己的理論。完全不看動畫的攝影師完全接不到話題，Roland就推薦他說Love Live!很有趣的，下次一起看吧。在節目中更去觀看京都動畫的《紫羅蘭永恆花園》，稱讚作畫非常漂亮，更笑說會看著看著一天就結束了，自嘲是廢人。

羅蘭談動畫截圖：

+ 15 + 14 + 13

在節目播出後，不少動畫迷看到Roland宅宅的一面都感到很親切。更有人向Roland寄訊息，說本來周圍的人都覺得喜歡動漫很噁心，所以自己也一直隱藏起來。但看到Roland在YouTube表示喜歡動畫，便有勇氣堂堂正正的說出自己的喜好。Roland在Twitter上登出此訊息，更發表了自己一貫誇張又幽默的名言。他說宅宅如果被別人說不懂事的話，請你想起Roland，銀河第一的男子是你的同伴。Tag上更表示想在今年的Animelo Summer Live動畫歌音樂祭遇到各位。

Roland的說話連宅宅心也感到溫暖

Roland 竟然是小鳥推，不知道傾慕他的女Fans會不會為此改變形象...