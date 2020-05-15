課之呼吸！《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》手遊開始事前登錄送特典

《鬼滅之刃》原著漫畫雖然已經完結，但跨媒體展開只是剛剛開始，除了剛公布的外傳漫畫外，改編手機遊戲《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》（暫譯，原名《鬼滅の刃 血風剣戟ロワイアル》）現已開始事前登錄。

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》是一款非對稱對戰生存動作遊戲，雖然其取名「大逃殺」（ロワイアル即Royale），但其玩法應較為接近《第五人格》或《Dead by Daylight》，而非PUBG、Fortnite或Apex Legends等「食雞」遊戲。

遊戲中，玩家將分為鬼殺隊與鬼兩方陣營，鬼殺隊自然就是要殺鬼，而鬼就需要將鬼殺隊全員殲滅。在官方演示影片中，扮演殺鬼隊的玩家可以使用各種呼吸和劍術，而扮演鬼的玩家也可以使用自己的特殊能力和特技。其實《鬼滅之刃》原作本身已是一種「非對稱對抗」，以之改編為此類對抗遊戲是非常適合，同時以動作玩法重現原作各種招式和特技對Fans來說亦十分吸引。

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《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》展開事前登錄，透過電郵地址或追蹤官方 Twitter、LINE、Facebook或Instagram等社交媒體的官方帳號，即可完成登錄。特典内容如下：

10 萬人：3抽 20 萬人：5抽 30 萬人：炭治郎、禰豆子、我妻善逸及嘴平伊之助之中自選1隻 40 萬人：10抽 50 萬人：限定SSR技能卡片

雖然相信以鬼滅的人氣，要達成50萬人事前登錄一點都不困難，不過如果你本來就是鬼滅Fans對鬼滅手遊有興趣，那一併登錄也是無壞。而手遊慣例當然就是要抽抽抽，大家準備好你的課之呼吸：信用卡了嗎？