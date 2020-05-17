廚二病即食麵眾籌成功！不死鳥味即係咩味？竟要用「聖水」烹煮？

遊戲動漫
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很多香港店家已經識用ACG宅元素吸引年輕顧客，比如近排「美味棧」就出2萬蚊請人在《動森》起個島，大收宣傳之效，日本玩宅文化自然更拿手、且玩得更專門！

1916年成立，有104年歷史的九州鹿兒島「イシマル食品」，就在眾籌平台公開3款「廚二病拉麵」宅味即食麵，3隻味叫：魔法陣味、不死鳥味、豚骨の行動綱領味！單價「生生生」333日元、12包1set索價「死死死死」4444日元，差不多＄350港元買12包公仔麵，相當搶錢，但不出數天已成功集資！連結

1set12包索價4444日圓。（跟死死死死同音）

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除了宅主題及包裝，原來連包裝背面的製作方法指示也花了不少心思去「玩字」，比如「不死鳥」是一種肉軟且多汁的聖獸，要用朗基努斯之鍋煮麵，又要加屍體肉，其實都幾搞笑，令人想起星爺電影《食神》中那些「情比金堅炸豬皮」、「一生只戀愛一次的巴黎狗棍魚」……（笑）

不死鳥是一種肉軟且多汁的聖獸，拿來做即食麵湯頭會不會有點浪費？

最大問題是不能用一般水道水、必須以450ml「聖水」去煮……「聖水」在宅文化中，代表女孩子的小便尿液，有人就搞笑地說，某品牌有推出缶裝「公主聖水」有汽飲品（其實只是汽水），但索一包麵就需要1.5罐，成本好高耶！

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