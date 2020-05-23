開箱玩 魔神英雄傳 NX Edge Style 七魂之龍神丸 龍蒼丸 龍戰丸

《魔神英雄傳》30週年紀念作「七魂之龍神丸」因肺炎疫情影響製作進度，播了2集就要延期。但七款全新龍神號中，頭2隻龍蒼丸、龍戰丸「NX Edge Style」可動figure已經上市，係機會啦！飛雲！

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「NX Edge Style」是一個價錢相宜的SD化機械人可動figure系列，因《魔神》本身就是Q版體形，舊作機體都直接以劇中身型推出「NXES」版本玩具，雖然使用ball join關節，細緻度也不及Robot魂，不過真的相當好扭，某些配角市面低至150已經有得玩。今次專為「NXES」度身訂製的「七魂之龍神丸」玩具，已配合系列的關節特性、用料、上色極限去做設定，每隻都有一些細心的小gimmick位，個人覺得進步了很多，一齊睇睇：

《魔神英雄傳》 NX Edge Style 七魂之龍神丸 龍蒼丸（鍾世傑 攝）

龍蒼丸：外型帥氣 飛行機體

龍蒼丸是新一輯動畫中，龍神號的基本型態，全藍配色少見，基本型已經有飛行能力，一雙膊甲後有對可以展開的飛翼，機身各處的裝甲亦設計得修長流線型，可以擺出多款有型的飛行、跳躍感重pose。

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龍戰丸：野牛十字斬 雙刀好玩

龍戰丸是得到紅龍力量的龍神號進化版，外觀有點像劍部武一郎愛機戰神號，變了一身紅黑配色，使用雙刀為武器，不知會否出「野牛十字斬」做絕招？龍戰丸背部兩組日本刀刀鞘可以自由扭動、方便做出雙手拔刀動作。「NX Edge Style」的上色本來就不錯，「七魂之龍神丸」似乎更是省招牌系列，做得更用心：龍戰丸的黑底襯金色龍紋、各種寶珠寶石上色都好細緻，膠料色澤本身亦高質，細心睇更有分啞色／令色。

《魔神英雄傳》 NX Edge Style 七魂之龍神丸 龍戰丸（鍾世傑 攝）

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封面賣情懷．兩舊玩得過

現時市面兩款「七魂之龍神丸」各售220蚊左右，以可動機械人玩具來計，不算好貴。而且這系列更特別用了《魔神英雄傳》舊版模型那種手繪插畫封面，儲盒都值幾十，《魔神》fans不用等減價，值得一買；非粉絲則可略等一下。

附送的display架組件幾好用，可自由組合。

NX Edge Style 七魂之龍神丸 龍蒼丸 龍戰丸 各3850日圓