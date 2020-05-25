【我英劇場版電影 英雄新世紀】無劇透影評：神級戰鬥勁熱血必睇

因疫情而在港一度延期的《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》（My Hero Academia: Heroes Rising）劇場版電影終於在港上映，此作作為「我英」全球超大收的作品究竟有幾好看，以下同大家提供無劇透影評：

此套《我英》劇場版在海外的票房已經非常誇張，日本及歐美等地均大收旺場。其全球票房合計約2千9百多萬美金，即約2億3千多港元。更剛剛好打入了世界100大超級英雄類電影排名，以一套日本動畫電影來說實在是異類。

比上套更緊湊 真正激戰連場

《我英》上一套電影《兩個人的英雄》已經打得非常之激，All Might與出久(電影中譯廢久)兩個All for In全力拼命已令人拍案叫絕。來到今套《英雄新世紀》All Might雖然引退，但戰鬥激烈及熱血程度卻有過之而無不及。1A班成員今次大都有了臨時執照，也不需迴避敵人或偷偷摸摸的。在一些故事前設舖陳後已經進入連環激戰，兩軍互相「個性」大鬥法，今套BOSS「NINE」更是毀滅級的強敵，一直刺激到尾完全沒有悶場。

今次的 boss「NINE」，能力非常誇張 （©2019 MHAMP © KH/S）

BONES高質作畫不需多講

BONES的戰鬥有幾高質素，看過《鋼鍊FA》、《路人超能100》、《血界戰線》等應該略知一二，動畫迷也非常熟悉。其戰鬥時的動作演繹、流暢度及分鏡表達實在是業界頂級。像是爆豪一個空中佯攻，假身迴避再一個後鏡視角，腳鏟著地再接攻，整串動作描繪仔細又一氣呵成。全套電影的戰鬥動作都是水高準，爽度十足又熱血，這也是令人想一刷二刷的原因。

如果說 ufotable 是光影特效大師，那 bones 便是動作分鏡大師（©2019 MHAMP © KH/S）

1A成員盡顯所能 各有精彩發揮

而且戰鬥並不是一尾打，當然還有運用1A班各成員的個性，不能力敵便智取，或用各自技巧來合作。可以說絕大部份成員都盡顯所能（除了葉隱？），有著令人亮眼的發揮，在激戰中救場的情況更令人另眼相看。而且這亦看到BONES在群鬥的表演，雖然有各位分開小隊來作戰，但每一小隊的群鬥都非常精彩。在第四季出場不多的爆豪，在此套電影版擔正主役超發揮，喜愛爆豪的話相信會十分滿意。

1A班全體參戰，真正各司其職（©2019 MHAMP © KH/S）

再來說說《英雄新世紀》比上一套最後一戰更燃的原因，就是作者用了一個很爆的點子，令高潮位的熱血感人程度幾何級的提升。不劇透就只引用原作者堀越耕平的說話：

堀越耕平：「我本來想原作的最終決戰是這樣安排的。」

擔任本作總監修以及角色原案的作者堀越耕平表示「就某方面來說，本作可以說是我英的最終回。會這麼說，也是因為我想用在原作最終決戰的一個點子被用在這部電影上了。上一部電影已經用上了 All Might 跟廢久這對師徒並肩作戰的最強橋段，所以必須跨越這道高牆才行，這實在令人非常困擾。我想應該沒有其他點子能超越這部電影的安排了，所以應該不會再有下一部了吧，應該。就是這樣，《我的英雄學院》電影第二彈絕對會比上一部更 Plus Ultra ，敬請期待！」

堀越耕平也不保留 IDEA 殺著，作者也是 PLUS ULTRA！（©2019 MHAMP © KH/S）

就看完的結論而言，堀越真是沒有說錯，真的把壓根箱的東西盡出，這種「不留一手」的精神確實令人敬重。唯一缺點便是結尾的解說寫得未夠好，令人有落差感。但整體來說《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》的戰鬥實在太高質素，熱血感人位亦很足，無論如何都是必看的作品。

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