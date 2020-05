【我英劇場版電影 英雄新世紀】無劇透影評：神級戰鬥勁熱血必睇

因疫情而在港一度延期的《我的英雄學院劇場版:英雄新世紀》(My Hero Academia: Heroes Rising)劇場版電影終於在港上映,此作作為「我英」全球超大收的作品究竟有幾好看,以下同大家提供無劇透影評:

此套《我英》劇場版在海外的票房已經非常誇張,日本及歐美等地均大收旺場。其全球票房合計約2千9百多萬美金,即約2億3千多港元。更剛剛好打入了世界100大超級英雄類電影排名,以一套日本動畫電影來說實在是異類。

比上套更緊湊 真正激戰連場

《我英》上一套電影《兩個人的英雄》已經打得非常之激,All Might與出久(電影中譯廢久)兩個All for In全力拼命已令人拍案叫絕。來到今套《英雄新世紀》All Might雖然引退,但戰鬥激烈及熱血程度卻有過之而無不及。1A班成員今次大都有了臨時執照,也不需迴避敵人或偷偷摸摸的。在一些故事前設舖陳後已經進入連環激戰,兩軍互相「個性」大鬥法,今套BOSS「NINE」更是毀滅級的強敵,一直刺激到尾完全沒有悶場。

今次的 boss「NINE」,能力非常誇張 (©2019 MHAMP © KH/S)

BONES高質作畫不需多講

BONES的戰鬥有幾高質素,看過《鋼鍊FA》、《路人超能100》、《血界戰線》等應該略知一二,動畫迷也非常熟悉。其戰鬥時的動作演繹、流暢度及分鏡表達實在是業界頂級。像是爆豪一個空中佯攻,假身迴避再一個後鏡視角,腳鏟著地再接攻,整串動作描繪仔細又一氣呵成。全套電影的戰鬥動作都是水高準,爽度十足又熱血,這也是令人想一刷二刷的原因。

如果說 ufotable 是光影特效大師,那 bones 便是動作分鏡大師(©2019 MHAMP © KH/S)

1A成員盡顯所能 各有精彩發揮

而且戰鬥並不是一尾打,當然還有運用1A班各成員的個性,不能力敵便智取,或用各自技巧來合作。可以說絕大部份成員都盡顯所能(除了葉隱?),有著令人亮眼的發揮,在激戰中救場的情況更令人另眼相看。而且這亦看到BONES在群鬥的表演,雖然有各位分開小隊來作戰,但每一小隊的群鬥都非常精彩。在第四季出場不多的爆豪,在此套電影版擔正主役超發揮,喜愛爆豪的話相信會十分滿意。

1A班全體參戰,真正各司其職(©2019 MHAMP © KH/S)

再來說說《英雄新世紀》比上一套最後一戰更燃的原因,就是作者用了一個很爆的點子,令高潮位的熱血感人程度幾何級的提升。不劇透就只引用原作者堀越耕平的說話:

堀越耕平:「我本來想原作的最終決戰是這樣安排的。」

擔任本作總監修以及角色原案的作者堀越耕平表示「就某方面來說,本作可以說是我英的最終回。會這麼說,也是因為我想用在原作最終決戰的一個點子被用在這部電影上了。上一部電影已經用上了 All Might 跟廢久這對師徒並肩作戰的最強橋段,所以必須跨越這道高牆才行,這實在令人非常困擾。我想應該沒有其他點子能超越這部電影的安排了,所以應該不會再有下一部了吧,應該。就是這樣,《我的英雄學院》電影第二彈絕對會比上一部更 Plus Ultra ,敬請期待!」

堀越耕平也不保留 IDEA 殺著,作者也是 PLUS ULTRA!(©2019 MHAMP © KH/S)

就看完的結論而言,堀越真是沒有說錯,真的把壓根箱的東西盡出,這種「不留一手」的精神確實令人敬重。唯一缺點便是結尾的解說寫得未夠好,令人有落差感。但整體來說《我的英雄學院劇場版:英雄新世紀》的戰鬥實在太高質素,熱血感人位亦很足,無論如何都是必看的作品。

其他電影劇照: