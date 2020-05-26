Love Plus EVERY 手遊結業！Konami長期維護怪「老公」無課金？

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【Love Plus EVERY 手遊結束】Konami戀愛遊戲《Love Plus》系列昔日大受歡迎，去年底更推出手機遊戲版 《Love Plus EVERY》，3位「老婆」高嶺愛花、姉崎寧寧 及 小早川凛子 早已成為大家「老婆」朝夕相對；好景不常，Konami突然宣布終止手遊版營運，不足一年的「老婆」是否嫌棄不夠「家用」？

上市不足一年，手機遊戲 Love Plus EVERY 宣布結束營運【Konami】

Konami在《Love Plus EVERY》官方網站中表示，自2019年10月開始一直受玩家支持營運遊戲，但由於「各種原因」官方決定於2020年8月5日14:00 停止營運服務。據公告所示，《Love Plus EVERY》玩家可於2020年8月6日14:00 至 2020年10月31日14:00 接受服務終止後退還尚未使用的遊戲金幣款項（課金退款）。究竟這個「原因」是什麼，Konami沒有一點透露，手機遊戲停止營運最直接原因就是玩家沒有課金吧！

Konami於遊戲官方網站發表停止營運公告 【網站截圖】

數度維護

Konami於2019年10月底預定推出《Love Plus EVERY》手遊，但上架後接連發生連接技術事故仍無法解決，經歷數次維護後11月初更直接停擺，進入長期維護至12月中才宣布正式解決問題，營運至今才剛剛6個半月，到8月正式結束營運仍不足一年時間。在這段期間，雖然「老公」們不介意等待遊戲正式上線，但營運不足一年，連3名主角的生日也不能與玩家一起過，真的叫一眾「老公」遺憾。

▼▼ Love Plus EVERY 懷念宣傳片 ▼▼

資料來源：岩手日報

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