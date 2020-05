【Love Plus EVERY 手遊結束】Konami戀愛遊戲《Love Plus》系列昔日大受歡迎,去年底更推出手機遊戲版 《Love Plus EVERY》,3位「老婆」高嶺愛花、姉崎寧寧 及 小早川凛子 早已成為大家「老婆」朝夕相對;好景不常,Konami突然宣布終止手遊版營運,不足一年的「老婆」是否嫌棄不夠「家用」?