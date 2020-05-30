《英雄傳說 創之軌跡》8月同步發售繁中版　限定版附四款豪華特典

雲豹娛樂27日晚為 PS4《英雄傳說 零之軌跡：改》發售舉辦的前夜祭直播節目中，正式確認《英雄傳說：創之軌跡》將與日本同步發售繁體中文版與韓文版，並將同步推出內含多種豪華特典的限定版商品『英雄傳說 創之軌跡 Platinum Meister BOX』。

雲豹娛樂（董事長兼社長：陳云云）今日宣布，NIHON FALCOM CORPORATION（常務董事兼社長：近藤季洋）的高人氣代表作，同時也是故事 RPG「軌跡」系列最新作品，PlayStation 4 專用遊戲『英雄傳說 創之軌跡』的繁體中文版將於 8月 27 日與日文版同步發售。

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同時本作並將會是各作品的轉捩點，將帶領系列劇情朝完結之路發展。其次，本次除一般版外，並將同步推出內含多種豪華特典的限定版商品『英雄傳說 創之軌跡 Platinum Meister BOX』。

此外，實體版產品的首批出貨將附贈從作品樂曲中精選收錄戰鬥、事件等各種遊戲配樂的「遊戲原聲帶mini –Limited Selection-」。凡購買繁體中文版、韓文版的首批「一般版」或「Platinum Meister BOX」皆可獲得此珍貴特典。

這是繼《閃之軌跡》隔六年後系列作再次與日版同步發售，官方將舉辦特別活動，購買 PS4 版《零之軌跡：改》/《碧之軌跡：改》繁體中文版和韓文版並報名參與的玩家中，抽出150 名開放可以搶先體驗《英雄傳說 創之軌跡》的「搶先體驗版」。詳細參加辦法與資格請參閱活動專用網頁。

故事 於此終結，亦於此創始── 侵蝕帝國全土的災厄「巨碩黃昏」降臨── 在英雄們的活躍下渡過危機的塞姆利亞大陸上， 如今將編織出新的因果之鏈，而故事也將朝「終點」開始流轉。 遊戲的舞台就在災厄「巨碩黃昏」降臨後的塞姆利亞大陸。 以在大陸各地活動的三位主角為主軸， 形形色色的離奇命運將錯綜複雜地互相交會。" 其之一位以「英雄」的身分、 其中一位則是作為「解放者」， 其中一位則是以「隱者」之姿採取行動── 再次獨立就在眼前， 如今克洛斯貝爾的人們內心有何想法？ 喪失了強大的支柱後，帝國人心中又逡巡著何種念頭？ 而在盟主的宣言下 將「奧菲斯最終計劃」提昇至新的階段後， 結社《噬身之蛇》又有什麼樣的企圖……？

切換三位主角，拓展「軌跡」的全新故事

紀念故事RPG「軌跡」系列誕生15週年的最新作品― 『英雄傳說 創之軌跡』中，將導入能充分發揮「軌跡」系列優點的新系統，包括系列首見的「交錯故事」系統，讓玩家能在黎恩、羅伊德和《C》這三位主角中任意切換以推進故事劇情發展。每條路線皆以不同章節加以劃分，讓玩家能在同章節之內自由切換路線享受遊戲樂趣。而章節內的各路線推進至尾聲後，即能令故事有更多發展，並延續至下一章當中。

「Platinum Meister BOX」

『英雄傳說 創之軌跡 Platinum Meister BOX』將包含唯有此限定版限定製作的2片裝歌曲專輯、以及描繪未公開神秘插圖的桌曆等多種豪華特典，並精美收藏至細膩重現作品裡的《少女人偶》―拉碧絲‧羅贊貝爾克的手提箱的特殊外盒中。

① PS4『英雄傳說 創之軌跡』（實體版）（繁體中文版或韓文版） ② 2片裝音樂CD 『KISEKI 15th Anniversary Vocal Collection』 記念「軌跡」系列誕生15周年的超大分量2片裝歌唱專輯。 從系列首部作品『空之軌跡FC』結尾曲「星之所在」到『閃之軌跡IV』開頭曲「往明日的軌跡」、結尾 曲「愛之詩」等，歷代作品的主題曲都將以完整長度豐富收錄！ ③ 紀念桌曆 『Zemurian Heroes 2020-2021』 搭配「軌跡」系列的美麗插畫，施加特殊碎銀加工的豪華桌曆！也可讓月曆部分和插畫分開放置，以作為室內擺設！此外，還收錄暗示了尚未公開之「軌跡」新作的神祕插圖！ ④ 『英雄傳說 創之軌跡』 角色透明海報 24張套組 重現原畫鮮豔色彩的半透明海報24張套組。以3位主角「黎恩」、「羅伊德」、「Ｃ」為首，精選了24位主要角色。

可與 PS4 版 「軌跡」系列保存資料支援連動

PS4版《英雄傳說 閃之軌跡 III 》、《英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ -THE END OF SAGA-》及於《英雄傳說 零之軌跡：改》、6月 25 日發售的《英雄傳說 碧之軌跡：改》的系統資料和通關資料，即可獲得在遊戲中無法取得的特殊配件，以及在序盤到中盤間相當有用的各種道具等連動特典。

※本作品的保存資料並可在繁體中文版、韓文版和日文版之間共享。

【支援資料連動作品一覽】 英雄傳說 零之軌跡：改 (繁體中文版‧韓文版‧日文版) 英雄傳說 碧之軌跡：改 (繁體中文版‧韓文版‧日文版) 英雄傳說 閃之軌跡III (繁體中文版‧韓文版‧日文版) 英雄傳說 閃之軌跡IV -THE END OF SAGA- (繁體中文版‧韓文版‧日文版) ※詳情請參閱『英雄傳說 創之軌跡』繁體中文版‧韓文版官方網站

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