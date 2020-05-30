《Final Fantasy水晶編年史重製版》公布8月推出　加入多項新要素

日本 Square Enix 原本預定於 2020 年 1 月在 PS4／Nintendo Switch／iOS／Android 等平台推出，後來宣布延期到今年夏天發售的《FF 水晶編年史 重製版》（Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered／ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター），宣布將決定於 2020 年 8 月 27 日正式上市。

本作為一款將 2003 年在任天堂 NGC 主機上推出的《Final Fantasy 水晶編年史》給重新移植推出的加強重製版。在這次重製版中，除了原本內容外，還支援最多四人線上協力冒險，以及不同平台之間的跨平台連線協力同樂與紀錄存檔轉移），讓玩家們可以自由切換不同平台版本，與朋友們一起享受最刺激的水晶冒險之旅！

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另外在這次的重製版中，也針對既有內容加入了許多新的要素，例如像是只要收集到特定道具，就可以讓角色在戰鬥時外觀跟語音變得跟遊戲內登場的人物相同的「模仿（ものまね）」系統，以及主線過關後解鎖的「高難度迷宮＆頭目」，還有針對各種族加入新的角色外觀差異、新的裝備與強化道具等等，帶給玩家們與 NGC 版更多不同的樂趣體驗！

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附帶一提，隨著這次重製版的發售日公開，官方也將會推出收錄作曲家「谷岡久美」為本作重新量身訂做，包含新曲在內全部共 50 首曲目以上的遊戲原聲光碟讓玩家們收藏欣賞。而且在這次的遊戲原聲光碟中，還將會把由「Yae」演唱的主題歌「カゼノネ」、「星月夜」等曲目一併收錄，喜歡本作音樂的玩家們到時務必要來收藏欣賞！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】