動物森友會 | Razer 電競套裝免費下載 耳筒牆製作自家雷蛇專門店

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【動物森友會 / 動物之森】全球人玩《動森》（Animal Crossing）玩到出神入化，要什麼有什麼，但極少發現與打機、電競有關的下載項目；電競設備生產商Razer創辦人日前公開讓玩家下載品牌的裝備、衣飾、太陽帽甚至牆身耳筒花紋，讓玩家免費擁有一間自家打機天地！

Razer創辦人陳民亮公開動森主題電競裝備下載【Min-Liang Tan@Facebook圖片】

電競設備生產商Razer創辦人 陳民亮（Min-Liang Tan）日前於Facebook專頁表示，取得由 Umesyu_u3 （設計者ID：MA-0120-0464-3397）設計、可於 《動物森友會 / 動物之森》使用的套裝，包括Razer全系列電競耳機（Opus、Kraken、Viper系列）牆紙，可組成像Razer專門店中的耳筒牆，加上1/4 Team Razer標的圖組，十分壯觀；另外亦製作了Razer電競裝束及太陽帽加耳機等，玩家形象即時變身電競選手，勁可愛！只是 陳民亮 忙於處理Razer捐贈自家製口罩事務，將這些《動森》下載內容供諸同好，製作自家Razer電競專門店！

電競選手Look超級可愛！ 【Min-Liang Tan@Facebook圖片】

▼免費下載耳機、Team Razer標誌【放大睇下載碼】▼

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▼ Razer衛衣、太陽帽【放大睇下載碼】▼

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