日本 世嘉 SEGA 公開Gamegear Micro超迷你掌心尺寸遊戲機，縮尺重現30年前1990年生產的彩色屏幕手提遊戲機Gamegear。

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早前盛傳6月4日世嘉會公布被microsoft收購的震撼消息……如果消息公開了，也真的關「micro」事，但就沒有soft😆

6月3日是日本遊戲老字號SEGA世嘉的60大壽正日！世嘉在日本官網刊登了60周年紀念宣傳角色「世嘉四郎」及CEO里見治紀之對談訪問，當中公開了Gamegear micro情報，暫時已知有4種機身顏色，但不知收錄作品是否一樣（從圖中4部迷你機芒上，可見到超音鼠 、寶石方塊、光明力量2等作品)，推出日期為2020年10月6日，各4980日圓。更詳細公布，將於2020年6月3日香港時間12時正公開Gamegear Micro的預告影片，請留意本網更新UPDATE。

全4種機身顏色 2020年10月6日發售(各4980日圓)

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換句話說，所謂震撼全球的革命性公布，被吹噓到是「微軟收購SEGA」的驚人消息，就是這台迷你掌機啦。(SEGA 60周年網頁) (Gamegear Micro專頁)

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