開箱玩 Metal Robot魂 天狼王型高達巴巴托司　骨骼精奇 外型惡辣

【開箱玩 Metal Robot魂 天狼王型 高達 巴巴托司】《鐵血的孤兒》被指教壞細路搞革命，這頂帽子也未免太大。然而「Metal Robot魂」最新作《鐵血》主角機「天狼王型高達巴巴托司」，則真的革新了同系列得風格？即睇開箱試玩！

天狼王型高達巴巴托司手長過膝，雙腳粗短大，惡型惡相。（鍾世傑 攝）

巴巴托司的模型款式多，MG／HiRM 兩版本評價都很高，但線條上就略嫌收檢了一點，太企理、太乖仔，四四正正像設定畫。大家知否巴巴托司除了由鷲尾直広負責機械設定，原來《鐵血》動畫請來超級名家大張正己負責戰鬥部份作畫監督，大師將戰鬥中的巴巴托司畫得線條邪氣又暴力，而鷲尾直広監修的「Metal Robot魂」天狼王型高達巴巴托司 figure，玩具線條尖銳惡辣，頭身手腳比例異形化、重現了這頭暴走中的金屬「兇獸」！

線條尖端有力。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

超大隻燒豬叉，需要用魂stand去協助固定。（鍾世傑 攝）

相比 Metal Robot魂 突自高達一身龍騎兵加雙槍，天狼王型高達巴巴托司武器就得一把「燒豬叉」及背包上的「尾刀 Tail Blade」，BANDAI花了心思，為巴巴做了一隻替換頭角，戴上後雙眼出多了兩條超長的「閃電紅眼」effect（可扭動、玩前睇說明書），重現駕駛員三日月谷盡「阿賴耶識」系統性能，巴巴托司雙眼出現紅色殘影光軌跡的特別效果，比過去任何一隻高達款「Metal Robot魂」都更有風味，為「Metal Robot魂」系列加添設計師風格，帶出新可能性。

（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

回說玩具本身質素：金屬關節、啞色裝甲上色都保持系列水準高，雙手雙腳的可動架構成熟，尤其腳板在「超級大分腳」後仍可以抓地企穩。另外，天狼王型巴巴獨有的隱藏臂「sub-arm」，能理解為何是換件形式處理，但因巴巴本身沒甚麼輕型的武器，因筆者沒準備其他玩具做其對手，最後沒甚麼好idea去拍照。

Tail Blade可以拆開，並加裝內藏鐵線的延長線，變成心靈控制兵器。（鍾世傑 攝）

要彈的位置是細節上有些許不夠經驗，比如股間接駁display stand的小配件會阻礙雙腳可動。背包飛道具「Tail Blade」的駁口圓柱太鬆，尾刀不斷掉下，駁上延長纜線玩有線遙控尾刀效果時，駁口圓柱會因尾刀的重量而不斷向下垂，必須用泥膠加固，希望製作團隊經一事長一智，將來改用方型駁口。

主角三日月幼時被植入不人道，阿賴耶式系統，可以心靈控制這把尾刀殺敵。（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

上文也提過其實「天狼王型高達巴巴托司」的身體比例有點異於一般高達，型爆燈，但正式拿上手拍照時，發現平常擺開的甫士都不適用，尤其絕對不適合做「站屍」Ka企動作！應該多看看原作插畫去模仿，多做一些撲向鏡頭、富有侵略性的動作，成隻巴巴即時型幾倍，絕對值1K。不過市面已沒有1K貨，見到有貨要買啦。（評分：90分）

METAL ROBOT魂〈SIDE MS〉天狼王型高達巴巴托司 售價：14,300日圓（含稅） 香港市價約：$1300