《龍珠》IMAGINATION WORKS 孫悟空　點只9吋放大版S.H.F 咁簡單

《龍珠》孫悟空將成 IMAGINATION WORKS 萬代 1/9 可動figure新系列頭炮作品。

（tamashii.jp 圖片）

（tamashii.jp 圖片）

↓↓↓網民選10大《少年JUMP》最強必殺絕招《龍珠》包辦3席↓↓↓

+ 23 + 22 + 21

這9吋《龍珠Z》新玩具並不單純將6吋S.H.Figuarts 玩具放大，其主旨是將原本2D平面、線條簡單的《龍珠》角色，加強細節令他變成3D世界中的實物，比如頭髮及肌肉的陰影、道服的布紋都一一做足（但褲子的分件方法就相當奇怪），而悟空雙手會用軟膠肌肉包起可動骨架，令一雙手臂完全沒有關節分件。

+ 5 + 4 + 3

此外，一般黑髮、超級撒亞人金髮各自都有2款頭雕，再配上6種眼神換件，共可做出12種不同表情的頭部，豐富多變。（2020年10月推出／日本售價11000日圓／香港現時市面訂購價約$700）（官方網頁）

黑髮、金髮各2款頭雕，配上6種眼神換件，共可做出12種不同表情。（tamashii.jp 圖片）

同期還公布了6吋S.H.F.《龍珠Z》孫悟飯 少年期，即是悟空與拿迪斯同歸於盡，悟飯交由魔童訓練後，出戰比達、殺上娜美星那期間，身穿魔族戰衣的造型。更同時有多種表情及長髮／冬菇頭兩頭髮型送，不過最吸引都是那粒娜美星大龍珠耶。（2020年11月發售／5500日圓）

同時期（比達篇／娜美星篇）的笛子魔童也推出S.H.F 2.0版本，全隻重新雕刻，比例更高大、更多細節。而且有很多出招手掌配件及表情頭雕。（2020年11月發售／6600日圓）