【爆炸直播】日本美人直播單人露營　GAS罐漏氣照點火問觀眾點算

繼早前日本有男子無裝備爬富士山跌死，被頒達爾文獎，近日又有日本美女直播露營，弄得GAS罐爆炸差點出事：

日本女Model兼直播主小幡友美在NicoNico動畫直播了500次，於是決定進行一次「Solo Camp」單人露營的記念直播。但小幡友美似乎沒有什麼露營知識，在把GAS罐插入便攜爐時已發生漏氣聲音，小幡友美初時有拆開罐不斷問觀眾「怎麼辦、怎麼辦、怎麼辦」。之後她表示不懂便攜爐應該扭那一邊才是開關，茫然一下之後嘗試再度插入，但又立即漏氣並發出強烈的瓦斯味。

（YouTube 截圖）

又拆開沒多久後，此時小幡友美覺得冷靜點便應該沒事，於是再度插入卻又再次噴氣，她又立即說「不要啊，很恐怖」。但回頭立即說「來到了這步不能放棄！」，強行裝上了GAS罐並想立即點火。但明明瓦斯還在空氣中，罐子又立即鬆開漏氣，立即就引發大火。

（YouTube 截圖）

「怎麼辦、怎麼辦、怎麼辦」小幡友美此時已不懂應對，把爐拉開了一點。「救救我」「會爆炸嗎」不斷向觀眾詢問「倒水可以嗎」「倒水不會更大火嗎」，之後她去找了個鐵桶想蓋住但不成功。小幡友美不斷求救，在她到處想找工具協助時GAS罐隨即大爆炸，幸好她當時沒有待到旁邊。

（YouTube 截圖）

（YouTube 截圖）

驚見爆炸的小幡友美大驚失色，哭泣起來走向鏡頭說「對不起」，問了一下直播會否被BAN之後又忍不住哭了起來「好可怕啊」。冷靜一下之後便回收碎片「沒有人在旁邊實在太好了」。

沒有人受傷也沒燒起野草，真是不幸中之大幸，不少觀眾都笑說這次直播是「神回」。沒有常識的人單人去露營也實在太危險，記者也看到膽顫心驚，唯有看看她的相集定定驚。

小幡友美圖集：