PS5 發布會回歸 6月12日 香港凌晨 網上公開 主機售價 首發遊戲

【PS5 網上發布會 6月12日回歸】索尼 PlayStation 5 網上發布會，早前因美國局勢延期。最新消息，已定於香港時間6月12日星期四凌晨4AM回歸！各位香港玩家別忘記61２這重要日子呀！

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究竟最早公開的Deep V 深坑機身設計是真是假？

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早前已經有外媒傳出，PS5發布會的新日期將會非常之近（原文為Very Soon），6月9日，大型遊戲媒體IGN的報導，他們在PS的Twitch廣告中，截取了一張圖片，PS5網上發布會將重新安排於香港時間6月12日星期四凌晨4AM！

果然，不出一小時，PlayStation 官方 TWITTER 已刊出消息！(連結)

SIE Senior Director Sid Shuman 還有新的網誌上提到，當日將完全公開主機真面目、售價！今次直播將全線只是使用1080p/30fps的高清畫質作網上直播，但真正在PS5上把玩時，將升級為更精細的4K畫面！而同時他提醒大家要準備用耳機去睇直播，因為聲效方面亦將有升級享受，但未知是否跟傳聞中的3D聲效有關。

另外，Sid表示當晚除可以看到所有跟機遊戲及傅聞中多達38款開發中新作陣容，英文原文更劇透了：first look at the games you’ll be playing after PlayStation 5 launches this holiday，換句話說PS5將可以在2020年聖誕新年期間玩到！(原文連結)

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