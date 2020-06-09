PS5 發布會新日期！6月12日香港凌晨 主機售價首發遊戲 全公開

【PS5 發布會 新日期 消息】索尼新遊戲主機 PlayStation 5 發布會早前因美國局勢延期，最新消息，直播日子已改為香港時間6月12日星期四凌晨4AM！各位香港玩家別忘記612呀！

究竟最早公開的Deep V 深坑機身設計是真是假？

↓↓↓PS5開發機Deep V 機身設計專利圖曝光↓↓↓

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到時會一次過公開跟機作品，以及達38款開發中PS5遊戲陣容

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早前已經有外媒傳出，PS5發布會的新日期將會非常之近（原文為Soon），6月9日，大型遊戲媒體IGN的報導，他們在PS的Twitch廣告中，截取了一張圖片，PS5網上發布會將重新安排於香港時間6月12日星期四凌晨4AM！當日將完全公開主機真面目、售價、首發及多達38款開發中新作陣容，以及最重要的推出日期。更會即時開始在網上接受預訂！

果然，不出一小時，PlayStation官方TWITTER已刊出消息！

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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