PS5真機身公布　黑白直立開V獎盃型設計超型！雙版本有無碟版

PS5發布會終於公布主機的盧山真面相，同之前流出的Fans自製圖無一類似，因為主機採用了直立設計：

PlayStation 5 終於公布機身樣貌，曲線機身採用了直立設計，有圓型座台加上機身中央微微向內彎，以及頂端的像V字的兩翼，外觀上有點像一個獎盃。設計也一反近代PS的黑色，而採用了白中帶黑的配色，散熱位置的旁邊亦似乎有LED燈會發出藍光，開機後非常有型。

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PS5終於有真樣睇 (直播截圖)

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PS5的機身分別有一般的USB插口，以及一個USB-C插口。此外PS5也提供了雙版本的選擇，一個是Digital Edition，在機身前方除去了入碟位置及退碟按鍵，為純玩數碼下載版的玩家而設，相信定價方面會較便宜，但發布會上就未有公布兩部PS5的售價，而且未有展示機背的插口，還是有點賣關子神秘感。

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另外值得一提的是同場亦展示了PS5的配位，包括手掣的Charging Station、HD Camera、Pulse 3D Wireless Headset，以及竟然有一個Media Remote遙搖，包含了語音控制、轉換電視頻道、四個功能鍵等功能。