PS5 Ghostwire 三上真司靈異恐怖作Gameplay公布 第一身玩除靈術

PS5 發布會上亦再度見到三上真司於 Tango Gameworks 的新作《GhostWire: Tokyo》，今次更帶來了遊戲的 Gameplay 遊玩片段及更多畫面，而且竟然是第一身視點：

以日本東京為舞台，極之詭異的靈異動作遊戲《GhostWire: Tokyo》公布 Gameplay 新影片。遊戲原來採用第一身視點進行，可以看到主角雙手的出招，或可以在靈體背後進行「暗殺」，情況有點像《DISHONORED》那樣。戰鬥時似乎可以使出各種像除靈師（或陰陽師？）的法術，更會有些像「殺」、「忌」、「怨」的文字飛出，風格非常獨特。在影片中還可以看到主角對神社進行了一種儀式，令該個區域看來得以淨化。

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《GhostWire: Tokyo》的靈體敵人確是太過詭異，無頭的女高中生、肢體亂扭的上班族、只得半邊臉的貞子、雨衣小孩等千奇百怪，詭異程度可能已勝過三上真司的上個作品《The Evil Within 2》，但比起恐怖，可能更多的是一種不安感。遊戲預定於2021年推出。

《GhostWire: Tokyo》遊戲截圖: