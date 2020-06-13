紙箱人全無線藍牙耳機5.1 TWS　日本品牌cheero 唔使五百性能絕佳

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《四葉妹妹》紙箱人 全無線藍牙 5.1 耳機 TWS（又稱真無線／true wireless），由日本品牌cheero推出，不單價錢非常之平，更打破「角色IP」數碼產品性能必差的既定形象！

紙箱人全無線TWS藍牙耳機（cheero圖片）

DANBOARD 紙箱人的手機配件：外置電池、充電線既美觀又抵用，有趣得來又宅味適中，全個系列長期暢銷。最近日本配件廠cheero推出DANBOARD紙箱人的TWS全無線藍牙耳機：（點擊下面圖片可圖文並茂即check耳機性能）

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可愛的紙皮色耳機全隻IPX5防水，使用Qualcomm QCC 3020 藍牙5.1晶片，對應CVC 8.0（Clear Voice Capture）軟體降噪，使用android手機時可對應aptX無損制式（iPhone則為AAC規格），充電盒有數字屏顯示電量，更可當外置電用，埋單只需5500日圓（約$450），CP值吊打不少中下價耳機！

是不是真人四葉妹妹？（cheero圖片）

可愛的紙皮色耳機全隻IPX5防水（cheero圖片）

不過現時有個問題，因全無線耳機一件商品含超過2粒內置鋰電池（左右耳+充電盒共3粒電），依照日本限制是無能以快遞寄到香港。所以amazon不會寄港，代購公司也無法做到。如找居日的朋友購買，轉寄時記得要分兩次，如電池盒分開寄、成本頗高。

(日本amazon購買連結)

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