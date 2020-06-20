動物之森｜逾30款動森原創周邊家品　Nintendo TOKYO網店有得賣！

Nintendo TOKYO 公開令人興奮的新消息，即日起玩家可至官方直營的網路商店 My Nintendo Store 上直接購買任天堂 TOKYO 原裝商品，首波推出的系列商品就是現在最熱門的《集合啦！動物森友會》周邊原創商品！

即睇本次推出的商品總品項↓↓↓

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免出門直接下單！

任天堂直營的網路商店 My Nintendo Store 開張首波推出的系列商品，就是以《集合啦！動物森友會》為主題的「DŌBUTSU NO MORI」系列。官方誠意滿滿的推出總共 35 項新商品，包含收納罐、隔熱手套、杯子、便當盒、護手霜等生活用品，商品上都帶有西施惠、狸克、麻兒等玩家熟知的動物角色。

對於在疫情還未結束，無法到實體店購買的玩家來說，任天堂真的非常體貼玩家，直接不出門就可以下單。只是商店目前只限日本當地運送，海外玩家還是得靠其他方式入手。商品目前預訂 6 月下旬出貨，準備好讓動森的小動物真實入侵你的生活中嘛？快吧錢包準備好，直接下單搶購吧！

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