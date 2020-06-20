【奇聞一則】PS5蜘蛛俠官方YouTube片過千萬View　竟涉侵權被下架

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

PlayStation 5發布會上令人驚喜的作品有很多，而蜘蛛俠《Marvel's Spiderman》的續作《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》想必是其中之一。其官方宣傳片已突破一千萬觀看，不過剛剛卻被離奇下架：

相信大家都知道SONY持有 Spiderman 的電影版權，而遊戲方面《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》亦是由 SIE 旗下的開發室 Insomniac Games 所製作。不過其影片卻突然被版權申訴，然後遭 YouTube 下架。原本在 PlayStation 頻道已超過1000萬觀看數的影片無法觀看，但另一邊箱其實 Marvel 的頻道亦有上傳同一條影片，卻相安無事。

PS5 Spider-man官方影片被下架（YouTube截圖）

出奇地提出版權聲明的是 Gameloft S.E，是法國一間大型的手機遊戲公司，早幾年推出過不少知名作品例如《Asphalt》、《Modern Combat》等，當中便有兩作是《The Amazing Spider-Man》1及2。未知是否因為名字相近或者是誤會是同一款遊戲，便被版權申訴下架。

Gameloft 曾經推出過的蜘蛛俠手機遊戲（Gameloft）

對於此事日美網民反應都感驚訝，因為覺得 SONY 本身的版權正當性比 Spiderman 更多，也覺得影片很快便會恢復原狀。但被下架此舉實在有點離譜，有網民笑稱 Gameloft 的 CEO 其實是 Spider-Man 世界中，號角日報的老總 John Jonah Jameson（非常憎恨 Spider-man 常常在新聞罵他）。也有日本網民直指「YouTube 太過垃圾」，「官方影片都可以侵權是什麼玩法」等等。

網民笑稱 Gameloft CEO 是 John （resetera 網站截圖）

《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》是PS5重頭作品之一，主角是第二代的黑人蜘蛛俠 Miles Morales。Insomniac Games 表示今作的舞台設定為前作的約一年之後，Miles會一邊冒險一邊發掘出與「老師」Peter Parker 不同的能力。透過PS5的機能可體現新的Ray Tracing效果，極速SSD幫助下玩家也幾乎感覺不到遊戲讀取。

▼▼▼▼《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》宣傳片截圖（點下圖放大）▼▼▼▼

+10
+9
+8
【PS5】《Scarlet Nexus》PV、主角情報公開　超能者高速討伐怪異
PS5《Horizon Forbidden West》宣布2021年推出　地圖比前作更大
PS5預計於年底輕易稱霸　Switch推出僅三年銷量已超越XBOX One
PS5《Little Devil Inside》敵人形象疑涉種族歧視　火速道歉修改
PS5 多款遊戲包括 RE8 都無讀取時間　歸功快過PS4 100倍速SSD
網民製作 Plash Speed 5「路由器」網站　幫你諗定入手 PS5 理由
PS5售價比傳聞平好多！官網更新推出日期　簡單幾步事前登錄
PS5市場致勝之道！獨佔遊戲有睇頭、售價未明成隱憂　業界又點睇
PS5評論：外形無問題！勢必稱霸未來5年遊戲界！Xbox、Switch完敗
【PS5曝光】NBA狀元威廉臣現身2K21宣傳片　傳兼任遊戲封面人物
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。