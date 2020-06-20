PlayStation 5發布會上令人驚喜的作品有很多，而蜘蛛俠《Marvel's Spiderman》的續作《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》想必是其中之一。其官方宣傳片已突破一千萬觀看，不過剛剛卻被離奇下架：

相信大家都知道SONY持有 Spiderman 的電影版權，而遊戲方面《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》亦是由 SIE 旗下的開發室 Insomniac Games 所製作。不過其影片卻突然被版權申訴，然後遭 YouTube 下架。原本在 PlayStation 頻道已超過1000萬觀看數的影片無法觀看，但另一邊箱其實 Marvel 的頻道亦有上傳同一條影片，卻相安無事。

PS5 Spider-man官方影片被下架（YouTube截圖）

出奇地提出版權聲明的是 Gameloft S.E，是法國一間大型的手機遊戲公司，早幾年推出過不少知名作品例如《Asphalt》、《Modern Combat》等，當中便有兩作是《The Amazing Spider-Man》1及2。未知是否因為名字相近或者是誤會是同一款遊戲，便被版權申訴下架。

Gameloft 曾經推出過的蜘蛛俠手機遊戲（Gameloft）

對於此事日美網民反應都感驚訝，因為覺得 SONY 本身的版權正當性比 Spiderman 更多，也覺得影片很快便會恢復原狀。但被下架此舉實在有點離譜，有網民笑稱 Gameloft 的 CEO 其實是 Spider-Man 世界中，號角日報的老總 John Jonah Jameson（非常憎恨 Spider-man 常常在新聞罵他）。也有日本網民直指「YouTube 太過垃圾」，「官方影片都可以侵權是什麼玩法」等等。

網民笑稱 Gameloft CEO 是 John （resetera 網站截圖）

《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》是PS5重頭作品之一，主角是第二代的黑人蜘蛛俠 Miles Morales。Insomniac Games 表示今作的舞台設定為前作的約一年之後，Miles會一邊冒險一邊發掘出與「老師」Peter Parker 不同的能力。透過PS5的機能可體現新的Ray Tracing效果，極速SSD幫助下玩家也幾乎感覺不到遊戲讀取。

▼▼▼▼《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》宣傳片截圖（點下圖放大）▼▼▼▼