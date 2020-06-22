【動森限定活動攻略】限定捕蟲大會27號開始！率先公開13項獎品

《集合啦！動物森友會》（動物之森／動森）除了每季一次的釣魚大賽以外，當然也不會少了捕蟲大賽，每年6／7／8／9月的第4個星期六，龍克斯都會出現在廣場上，舉辦夏季專屬的捕蟲大賽！不過很可惜，目前只有北半球符合「夏季」的條件，會在6月27日、7月25日、8月29日及9月26日的早上9：00至下午5：59舉辦活動，南半球則需等到符合地理位置的夏季，預訂在11月至2月的每月第3個星期六舉辦。

捕蟲大賽與釣魚大賽一樣，都是一日限定活動，基本上活動方式、規則與獎勵都差不多。玩家只要在早上9點至下午6點前至廣場找龍克斯接取任務，首次可免費參加，之後每次需要繳交500鈴錢。接下來在三分鐘內盡可能捕捉到最多的昆蟲，每隻昆蟲算1點，超過3隻額外獎勵2點。完成後可獲得相應的點數，每10點能換取一項獎品，總共13項物品。

點擊大圖睇睇捕蟲大賽有哪13項獎品！▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

這裡要注意的是，捕蟲大賽沒有魚餌這種方便引誘動物的道具，所以玩家想要在3分鐘捕捉到大量昆蟲，就需要擁有大量的花朵、樹木與樹椿這些讓昆蟲出現的條件，且盡量不要太散落在島與各處，而是集中在廣場附近，否則接取任務之後時間就開始計算，會浪費太多時間在奔跑找尋昆蟲而顯得沒效率。

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+ 12 + 11 + 10

最後一整天累計的點數達到100、200、300時，將可獲得相對應的獎盃，龍克斯會在第2天郵寄給玩家。想要快速累積點數，建議找朋友一起參加捕蟲大賽，當多人參與捕蟲大賽合計超過5隻昆蟲，將給予每個人額外獎勵。趕緊趁大賽前與朋友相約，周末一起參加捕蟲大會吧

捕捉總數／額外獎勵點數 5~9／5 10~14／7 15以上／10

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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