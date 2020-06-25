ORB 耳機線，出名全日本本土職人手工製作！最近他們挑戰自我，開發了入耳式單動鐵耳機，以及雙動鐵版「ORB CF-Stella」，筆者在極短時間內試玩了一下，現作簡單介紹。

ORB今次與日本G4Audio合製耳機，這家公司非常熟悉ORB線的特性，開發出性格最合拍的IEM。兩款機都在日本關西工場手工精製，限1日1隻，每個月只生產30隻，下個月開始香港也有行貨！

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+ 3 + 2

ORB-CF-Stella

雙動鐵版的 Stella 是5月才在日本推出的加強版IEM，走monitor鑑聽風不加味精、聲音一體感重，著重柔軟性及人聲／樂器的平均融和。機身使用全透明skeleton外殼，你會看到入面有1粒動鐵，以及1粒圓柱型金屬，但代理解釋這不是動圈單元，而是原創的VSC(Virtual Sound Chamber )環形內音箱，可令單鐵耳機也能做出廣而深的空間感、更豐盈的氣量，以及增加聲音的厚度。

雙動鐵的ORB-CF-Stella，機身內走線比較多，很多細節。（鍾世傑攝）

SPEC 單元：2BA（1低音／1中高音）＋1VSC（Virtual Sound Chamber) 阻抗：7.2Ω 靈敏度：104dB 頻率響應：20Hz - 18.5KHz 線插：2PIN兩針 生產地：MADE IN JAPAN 售價：$4,280（不連耳機線）

ORB CF-IEM

基本理念跟音色跟Stella一樣，單鐵無分音處理，風格清爽、中高頻分析力高。要說分別，Stellan多了1粒動鐵，令其音場更闊、定位更準，低音下潛更勁，比單動鐵版更易入口，如果常常聽流行曲的人建議一步到頂買Stella。

SPEC 單元：1BA＋1VSC（Virtual Sound Chamber) 阻抗：10.2Ω 靈敏度：104dB 頻率響應：20Hz - 18.5KHz 線插：2PIN兩針 生產地：MADE IN JAPAN 售價：$2,980（不連耳機線）

揀完機，再配耳機線！

香港區是只限在官方網店訂購，日本是必須揀1款耳機線，套裝價訂購，而香港則可以只買耳機，方便已經擁有ORB線的玩家。至於5款可選線材，以及相應售價如下：

香港可以揀單機買，或揀款多達5款ORB耳機線材購買，比日本更多選擇。（鍾世傑 攝）

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