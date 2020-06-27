The Last of Us 2最後生還者2　首周銷量破400萬卻遭粉絲聯署投訴

Naughty Dog 推出的《最後生還者 二部曲》（The Last of Us Part II）截至 21 日止銷量突破 400 萬套，為 PS4 推出以來銷售最快的獨占遊戲，SIE PlayStation 全球行銷副總裁也發文祝賀，同時開發團隊也在推特釋出賀圖。

SIE PlayStation 全球行銷副總裁 Eric Lempel 在官網部落格表示沒有廣大粉絲的支持不可能達到此里程碑，《最後生還者 二部曲》歷經多年打磨為互動式娛樂設立新標竿，同時也是遊戲領域的大規模創新，將遊戲機制與故事性融合，帶來了銷售最快的獨佔遊戲。Naughty Dog 副總裁與《最後生還者 二部曲》遊戲總監 Neil Druckmann 也在官網發表感言，同時官方推特也釋動圖慶祝此事，但玩家也在底下強烈質疑官方預告不實等問題。

遊戲總監 Neil Druckmann：「我們非常感謝全球百萬粉絲，過去一週內玩了《最後生還者 二部曲》並與我們分享體驗，我們開始講述一個新的故事、一個處理困難的主題，並且以意想不到的方式挑戰你，聽到你們這麼多人對這段經歷的共鳴，以及目睹它引發深思熟慮的討論，實在令人難以置信。

「我們也被你們的創造力所鼓舞，無論是拍照模式下的圖片，還是令人瞠目结舌的 GIF 動圖，還有使用艾莉的吉他錄製的歌曲。《最後生還者 二部曲》的誕生要感謝 Naughty Dog 旗下數百名才華洋溢充滿熱情的開發者努力，我們可以想像，沒什麼比看到同樣熱情玩遊戲的反應更榮幸的了，感謝你們幫助我們達到這驚人的里程碑。」

（Twitter@Neil Druckmann擷圖）

但並非所有人都滿意《最後生還者 二部曲》的表現，在請願網站 Change.org，玩家以喬爾的名字（Joel Miller）發起了連署活動，要求重製劇情的部份。目前已經獲得超過三萬人響應。

在連署網頁上提到：「本作提供了出色的遊戲玩法，但是在故事情節簡直一團糟——他們殺了我們最喜愛的角色，整個遊戲的一半時間都與 Abby 相伴，而不是 Ellie，我們希望 Naughty Dog 用 Joel 在所有預告片提供的場景重製遊戲，而非在回憶中呈現，我們需要故事重製，至少不同結局的 DLC，對於《最後生還者》的粉絲來說，這是極大的不尊重，他們等待七年，應該獲得比現在還好的發展，我們支付了 60 美金，而且我們有權要求進行更改」

（Change.org擷圖）

《最後生還者 二部曲》的首周銷量，其實是反映了全球粉絲對《最後生還者》的高度評價，但是在遊戲推出後，劇本爭議的事情以及預告片不實的問題依然引發玩家不滿中。

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