【2020年7月夏季新番動畫推介】7月將至,又是日本動畫新一季開播的時候,由於受新冠肺炎疫情影響不少原定於4月播出的番組都延後至7月,雖然等待的時間長了但也令今個7月的陣容更強勁!以下為宅民黨推薦的追番之選(排名不分先後):

▼▼宅民推介,12大必追7月新番動畫(點圖放大睇簡介及放映日,排名不分先後)▼▼

推介12大7月新番動畫一覽表(排名不分先後):

刀劍神域 Alicization War of Underworld -THE LAST SEASON-

果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。完

Re:從零開始的異世界生活 第二季

日本沉沒2020

炎炎消防隊 貳之章

科學超電磁砲T

租借女友

弩級戰隊HXEROS

彼得·格里爾的賢者時間

宇崎學妹想要玩!

魔王學院的不適任者