EVA福音戰士Fans製仿真人電影預告 神還原初號機第三新東京綾波麗

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【EVA新世紀福音戰士超勁Fanart】等了接近8年的《新．福音戰士劇場版：||》因為肺炎瘟疫再度延期上映。這套模仿真人電影畫面風格的Fanart預告，或者幫到一眾擁躉望梅止渴。

來自上海的動態藝術設計師孫世晟（網名SOMEI 燒麥晟）在中國有「動態設計大神」美譽，為多個手機品牌如 OPPO、小米、魅族、OnePlus、華為製作概念宣傳片而著稱。

燒麥晟本身是位忠實Eva Fans，自小已深深著迷這套機械人動畫經典。他組成近百人的團隊製作了一條《 EVANGELION 超•現實 》短片，副題取名「It Can(Not) Be True」，慶賀新劇場版最終回的《新．福音戰士劇場版：||》上映。不講廢話，即看擷圖（點擊放大圖片細睇）：

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上圖可見，第三新東京市、「第二次衝擊」遺下的血色海洋／LCL之海（?）、沿岸廢墟還有初號機頭部的3D渲染都整得好有真實感，好似睇緊戲。

燒麥晟表示EVA導演庵野秀明一直追求「視覺寫實化、如特攝片般真實」的風格，從《新劇場版Q》播放前的巨神兵片段和《真．哥斯拉》都呈現出如此取向。為此燒麥晟在《 EVANGELION 超•現實 》都著力達致如此寫實感。再看更多（點擊放大圖片細睇）：

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上圖見到零波麗所食的藥物和玻璃杯（據稱是動態設計網站Momentor的學生渲染，非常細緻）、碇司令招牌沉思look、第三新東京地下NERV總部、《人類補完計劃》封面、第三使徒Sachiel還有莉莉斯 Lilith，這些福利位都「驚鴻一瞥」。

靜態Mood shot蒙太奇當然在EVA佔好大比例，其實在《 EVANGELION 超•現實 》都有好多位還原致敬，像夕陽空蕩火車廂、碇真嗣聽的DAT Walkman、綾波麗開眼等等，相信好多Fans默都默到出來（點擊放大圖片細睇）：

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又點少得戰鬥場面？基本上《 EVANGELION 超•現實 》主要內容都是重現第一集《使徒、襲來》。碇真嗣登上初號機出動迎擊第三使徒Sachiel。NERV紅黑螢幕、插入椿開合、升降機上地面等等細節也以真人電影般的渲染光影質感、分鏡運鏡神還原（點擊放大圖片細睇）：

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（點擊放大圖片細睇）：

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以寫實的渲染重現《新劇場版》初號機出擊一幕，電影感濃厚（點擊放大圖片細睇）：

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「夢是現實的延續，現實是夢的終結」，EVA算係一套末日感幾重的作品，講人類補完／玩完。燒麥晟跟從庵野在舊劇場版的手法加入現實素材，加強成段片「現實系」感覺。今次他加入大眾戴口罩片段，似乎是用瘟疫呼應原作的末日元素，但藏有積極意義。「在這樣一個特殊的時期，我們處在這樣的混沌裡，一個chao•現實的世界。但無論面對怎樣的災難我們依舊能面帶微笑，互相連結，並給予彼此力量，共同面對。」燒麥晟說（點擊放大圖片細睇）：

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正片即睇：

燒麥晟都算畫公仔畫出腸，Credit後也把《 EVANGELION 超•現實 》鏡頭跟原作鏡頭畫面做比對，慌你看不出致敬位。其實也不必啦，因為死忠Fans一定熟口熟面（點擊放大圖片細睇）：

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資料來源：EVANGELION 超•現實＠Behance

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