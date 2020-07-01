流年不利就是這種情況。《幪面超人》系列令和首作《幪面超人ZERO-ONE》因受肺炎瘟疫影響，自第35話起暫停拍攝。觀眾被迫睇6個禮拜特別篇，直到6月底才看到最新一集播放，恐怕避不過刪減集數而爛尾收場。《ZERO-ONE》未播完，2021年度的幪面超人情報已流出：叫「聖刃」（Saber）？

《幪面超人》系列令和時代第2作可能名為《幪面超人聖刃》（Kamen Rider Saber）？Twitter帳戶「商標速報bot」昨日分享了東映株式會社申請「Kamen Rider Sabre / 仮面ライダーセイバー／聖刃」徽標的商標註冊紀錄網頁擷圖（點擊放大圖片細睇）：

《幪面超人聖刃》的Logo的末端看來有一把劍伸出來，中國大陸網民覺得可能是魔幻題材相關。更多人一睇到英文名「Saber」，便紛紛腦補變身者是大名鼎鼎的《Fate/stay night》劍士從者女主角Saber（阿爾托莉雅），絕招是「Excalibur」。

《Fate/stay night Heaven’s Feel》中的Saber。（資料圖片）

有Facebook專頁如「假面騎士Kamen Rider 情報站」腦補故事可能同不列顛諸王史有關（畢竟《Fate/stay night》中Saber真身是亞瑟王）。亦有網民表示期待看到「聖杯戰爭」式的新拉打，像《幪面超人龍騎》、《幪面超人鎧武》般的騎士亂鬥再現；當然都不少得想睇新作跟《幪面超人劍》（Blade）聯動的FF呼聲，始終大家個名都有劍的元素。

翻查「聖刃」一名最早在6月中已流出，不過完整Logo就昨日才面世。兩周前中國已經有人製作「假面騎士聖刃模擬器」App。當中的幪面超人形象相信純屬Fanart。其中一張相（可能是外國網民惡搞）可見到把Saber的Figure公仔頭被接到幪面超人劍最終形態King Form的SHF figure上，都幾夾！（點擊放大圖片細睇）：

個人幾欣賞香港的玩具Facebook專頁「Jacky 玩具匣」的創作：把Saber頭接上《幪面超人EX-AID》的二騎「幪面超人Brave」的SHF figure。Brave是以奇幻魔法冒險遊戲為主題的幪面超人，兩者相配都好襯型月世界觀的元素吖（點擊放大圖片細睇）：

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資料來源：商標速報bot@Twitter、Jacky 玩具匣＠Facebook