【新世紀福音戰士 EVA x glamb】EVA新劇場版與裏原宿系服裝品牌合作，推出7款crossover服裝，定價就一定比連銷店那些款式貴很多，但，你想想看《福音戰士EVA》是為甚麼？因為型呀！你真的接受到某品牌的EVA聯乘囚犯衫嗎？如果對時裝尚有一些要求，這套裏原宿聯乖，其實物有所值。

glamb 2019年也曾跟《JoJo 奇妙冒險》合製服裝，但並不濫做，之後就到這輯EVA TEE了，7款包括5大劇場版主角、初號機，以及被叮上紅色十字架的莉莉絲(Lilith)，設計和用料都相當出色。

↓↓全7款二色仕樣一舉公開↓↓

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glamb可直接用From Japan集運寄香港，筆者以其計算機粗略計過，買tee大約預10算，即係7590的tee，到港約HKD750左右。當然，你亦可自行另找更便宜的日拍／集運。以下有一些關於日本集運的資料卡。

glamb X EVA 網頁https://www.glamb-lodge.com/archive/feature/evangelion/

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同場加映：【評測】EVA x Final 初號機 聯乘真無線耳機 唔止齋儲 音質幾好

《新世紀福音戰士》EVA x Final 聯乘真無線藍牙耳機TWS，由日本耳機名牌 Final Audio生產的初號機／2號機／6號機 true wireless earbuds，3色香港行貨7月中上市，上文昊有開箱試玩報告。

▼▼▼▼EVA x Final 初號機 聯乘真無線耳機逐格睇（點下圖放大）▼▼▼▼

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