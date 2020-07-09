【日本萌妹 Cosplay高達】有個愛高達爸爸的孩子像個寶！日本有位小妹妹最愛Cosplay，愛女喜好下喜愛動漫、尤其最愛《機動戰士高達》的爸爸以簡單工具為愛女製作高達裝甲，希望萌妹變身「高達娘」！經過4年工藝演進，由最簡陋的設定變為今日最可愛小Gundam孃！

熊田イオ 4年來一直為愛女製作高達裝甲，這樣就誕生最萌高達娘！【熊田イオ Twitter圖片】

熊田イオ（@travis37564）育有一女，愛女的興趣最愛Cosplay，而爸爸相近也是超級機械人愛好者，於是4年前開始在Twitter上分享與女女的企劃：高達娘育成計劃！起初 熊田イオ 的製作只是以紙皮箱繪畫一下便完成，精益求精之下一直不斷進步，終於完成高達RX-78 裝甲，著上變身超萌高達孃！

▼▼ 點圖放大睇 高達萌孃進化史 ▼▼

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除了高達，亦製作了其他超級機械人Cosplay裝甲，同樣由愛女演譯！【點圖放大睇真啲】

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以上製作的61式戰車更可以發射爆彈，相當惹笑！

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日本小朋友對Cosplay的熱愛，可以由Twitter上的趨勢發現，不難找到更多角色扮演的超萌造型，近年《鬼滅之刃》人氣爆燈，自然成為小朋友cosplay對象，重溫兩位日本扮禰豆子、善逸的可愛造型！

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