【新冠肺炎停課】留家抗疫必玩7月手遊、家用機遊戲推介

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情再三爆發，香港教育局指示中小學停課抗疫，一班學生哥突然提早暑假，可惜限聚令下今年很難投奔初夏出街去玩，無戲睇無波打，留在家中玩遊戲機似乎成了大家消閒首選，早幾個月就有全城熱爆的《動物之森》，那麼這個夏季各平台和手機又有什麼好玩作品？

近期必玩手機遊戲

先說說手機遊戲，近來似乎興懷舊，不少作品都是舊IP，但就算過去沒有看過原作也不一定沒FEEL，因為遊戲本身玩法已經很好玩，例如早前推出的《一拳超人》、《灌籃高手 SLAM DUNK》（男兒當入樽），最新新作《獵人 HUNTER x HUNTER》和7月16日上架的《勇者鬥惡龍Tact》，全部都值得一玩，尤其是原作粉絲的話就更不可錯過！【點圖看更多詳情：】《灌籃高手 SLAM DUNK》

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《勇者鬥惡龍 Tact》

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《獵人 HUNTER x HUNTER》

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7月家用機遊戲推介

PS4、Switch、XB1、PC 7月注目遊戲

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【2020年7、8月遊戲時間表】PS4、Switch、PC、XB1全平台精選推介

家用機方面未說新作前先一定要先介紹《魔物獵人 世界Monster Hunter World：ICEBORNE》，近日的大型更新為獵人們帶來了超期待的煌黑龍，難打程度比之前的極貝希魔斯更甚，對目前還手執屠龍刀的老獵人來說很有挑戰性，非玩不可！至於新作，焦點當然落在「PS4最後大作」《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》之上，此款號稱3A級的大作將於7月17日推出，此外《多啦A夢牧場物語》、《機動戰士高達GUNDAM EXVS MBON》和SWITCH的《PAPER MARIO》也是大家期待的遊戲。

MHW「煌黑龍」登場及更新情報（點圖放大：）

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《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》宣傳畫面