【 動物之森 / 動物森友會 】7月（北島）舉行的夏日活動現正進行，讓大家游水浮潛找阿獺「金句王」，穿梭各島沙灘當然要有美美泳裝、比堅尼（Bikini），以下精選30款以上連QR Code或下載碼，當中更有小魚仙、星球大戰莉亞公主（Leia）裝，夠特別！

扮夏威夷女郎也不錯 【Reddit 截圖】

外國著名討論區Reddit、相片網Tumblr及Pinterest中，不少《動森》（動物之森 / 動物森友會）玩家紛紛貼上自創比堅尼泳衣、一件頭泳衣 及 沙灘裝供網友免費使用，當中有些特別的Cosplay：小魚仙（Little Mermaid）及《星球大戰》莉亞公主（Leia），造型絕對適合夏日活動，以下提供精選36款，連QR Code或作者下載碼，用過作品不妨發訊息給作者鼓勵一下！

▼▼ 動物之森 / 動物森友會 36套 Bikini 泳裝 【附QR Code或下載碼】▼▼

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有比堅尼也要裝飾一下，在岸邊也可以用素材裝飾，變成一個屬於自己的沙灘！日本網民早前透過Twitter分享自家製沙灘素材，看看當中結他、太陽傘、沙灘椅有哪些合用！

▼▼ 動物之森 / 動物森友會 夏日沙灘素材【點圖放大】▼▼

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來源︰Twitter@melt_mori／@mizmiz25／@tomopi108

▼▼ 相關圖輯：動物之森 / 動物森友會 精選宮廷服、晚裝38套【附下載碼】▼▼

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▼▼ 《動物之森》7 月魚類 、海洋生物圖鑑（北島）／全 58 種 ▼▼

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