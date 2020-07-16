魔神英雄傳香港展延期 嘉倩BB 飛雲 龍神丸 率先帶你入場睇有咩買

撰文：鍾世傑
最後更新日期：
落LCX《魔神英雄傳 七魂之龍神丸》香港展覽 會場影相，撞到早排扮Tifa引死《FF7》迷的「嘉倩BB」！陳嘉倩穿起《魔神》tee做大使，她呼籲大家：「應承我做好防疫，7月24日就可以落LCX睇飛雲啦！」
這張口罩圖，是特別提醒大家要注意衛生！如果想看嘉倩BB除罩圖，請點擊下面圖輯！
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▼魔神英雄傳展覽 5大注目位▼
▼飛雲主角群巨型立板+龍神丸魔神眾巨型雕像▼
《魔神英雄傳 七魂龍神丸》夏日歷險 展覽將在尖沙咀海港城LCX舉行！不過各位香港魔神fans要留意！因疫情影響，開幕日已延期，好在展區已經set好，馬上去LCX現場睇睇有咩買、有咩影相位。
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Robot魂／NXEDGE Style玩具展
NXE系列來說，龍戰丸市面已斷，見到好買。Robot魂可留意一下30周年版新星龍神丸！它將要在9月才發售，現場是率先展出呢！
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設計資料原畫展
動畫版人設複製原畫展（鍾世傑 攝）
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↓↓↓七魂之龍神丸主角及龍神號新造型圖輯↓↓↓
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日本直送 魔神日版服飾／小物 以及會場換購禮物
服飾方面，別以為我只識推介暐版，今次反而覺得港版平靚正！雙面print的龍蒼丸最正，但受不受得了夏天穿背print啦。
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↓場內發售NXEDGE STYLE龍蒼丸 龍戰丸玩具即睇實物↓
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↓↓↓七魂之龍神丸主角及龍神號新造型圖輯↓↓↓
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更新展覽資料
LCX 魔神英雄傳 七魂龍神丸之夏日歷險
開放日期：2020年7月24日至9月13日
入場費用：全免
（展區現時已經存在，但不能進入，只可在外圍欣賞。Pop Up Store要7月24日開業）
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