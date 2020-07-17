日中古遊戲收藏家收集大量8、90年代懷舊街機　自家還原兒時機舖

【日本遊戲收藏家屋企自製機舖】上半年因為肺炎瘟疫，所以好多人留在家中的時間多了，因此都注意起屋企裝修。有網民分享一些結合個人興趣的房間，格外受注目。好像一位專收集懷舊街機的遊戲收藏家，便把自己的家變成一間小型機舖。

日本Twitter網民「自宅ゲーセン素人」（Twitter@myhomearcade）搜集80至90年代的街機，更把35部收藏品全放在自己家中，將家居變成一間小型機舖。

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自宅ゲーセン素人現年42歲，親自見證機舖黃金期。他跟不少人一樣童年時都把零用錢貢獻給機舖。本着「如果屋企都有街機打就好」的夢想，自宅ゲーセン素人從2016年起從日本國內外收購復古的大型街機。街機越儲越多屋企開始不夠位，他便買了新樓，向自家機舖的目標進發。最後新居放滿街機的車庫變成小型機舖。

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還有投影機，將街機內容投放到牆上！

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只見「自宅ゲーセン素人」家中充滿超任、世嘉出品的懷舊街機，就連大型體感的戰機Game都有得玩。

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自宅ゲーセン素人主要收集80至90年代遊戲機，他認為當年還小的機迷現在也是具經濟能力的中年人，即使街機價格炒到幾高也不肉赤照收購。舊機難入手之餘，他維修這些30、40年歷史的老舊街機。目前自宅ゲーセン素人正在修複SEGA AfterBurnerⅡ DX & OutRun stdDX。

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遊戲機外，這間「機舖」就連復古兌幣機、汽水機甚至杯麵機都有，看來真的頭頭是道，可以用來招待客人。

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多得自宅ゲーセン素人的收藏興趣，家人在瘟疫期間無法出門也不怕沉悶。自宅ゲーセン素人目前家中已經有35部遊戲機進駐，仍打算入手夾公仔機，等自家機舖可以更完善。Twitter網民不禁好奇日日全開所有街機，電費應該「好甘」？自宅ゲーセン素人如此回應...

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資料來源：Twitter@myhomearcade