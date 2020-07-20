漫畫《群青戰記》電影成三浦春馬遺作　即睇10大關鍵人物故事情節

日本一線男星三浦春馬日前突然傳出死訊，各界惋惜之餘也關注他遺下的作品，除了日劇《錢的盡頭是愛情的開始》外，好多人以為早前上映的電影《信用欺詐師JP：公主篇》是其遺作，但其實改編自人氣漫畫的《群青戰記》才是他最後拍攝的電影，而官方已表示此作將如期於明年上映。

真人版《群青戰記》電影於去年12月開拍，到今年1月已煞科，目前正進入後期工作。三浦春馬於戲中演松平原康，即是大家熟悉的德川家康，由於戲份已拍攝完畢，雖然三浦已離世但未影響作品上映進度，可惜的是他已沒法參與首映等活動。至於目前公布的資料，電影由曾執導佐藤健《亞人》的本廣克行導演，新田真劍佑飾演主角西野蒼，女新星山崎紘菜擔住女主角，以及有「L」松山研一演出戰國梟雄織田信長，令人期待。

三浦春馬正處人生高峰，突然離世令人感到惋惜，而其遺作《群青戰記》將於明年上映。

▼▼▼故事重點＆人物介紹（點圖放大看更多：）▼▼▼

《群青戰記》由笠原真樹原作，2013年起於漫畫雜誌《YOUNG JUMP》上連載，目前單行本發行共十七卷，故事講述一群中學生突然穿越到戰國時代，不少設定都反傳統，令漫畫迷大愛。

+ 11 + 10 + 9

《群青戰記》男女主角去到後期外貌都有轉變。

↓↓回顧三浦春馬15個演過的動漫改編角色↓↓

相關新聞：三浦春馬身亡傳自殺 進擊 銀魂 回顧15個他演過的動漫改編角色