萬六蚊！高達！你沒看錯，BANDAI為紀念高達模型40周年特別推出限定版「GUNDARIUM ALLOY MODEL 1/144 RX-72-2 GUNDAM」索價當真「高達」22萬日圓，即約港幣16,000！到底一隻十多CM高的模型為何值這個價錢？看下去你便會明白。

高達迷相信都聽過「高達尼姆合金」，無論玩《超級機械人大戰》定看動畫這個名詞都經常出現，於《GUNDAM 0079》一開始便講述了高達是使用這種金屬製作，因此比一般機械人耐打。原本虛構的東西於BANDAI創意之下現在成真了！今次這個限定版模型，使用了新技術將稀土類金屬混合，製造出前所未有的「高達尼姆合金」，手感絕非過去出品的合金玩具能比，而且還有內部骨架設計，砌好之後外觀似銅像實際是可動性極高的模型，又好睇又好玩，難怪開價22萬（香港官方價為HK$15,860）且完全限定數量，就算有錢都未必買得到。

GUNDARIUM ALLOY MODEL 1/144 RX-72-2 GUNDAM 珍藏價值遠比實際價錢更高！（bandai-hobby.net）

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+ 7 + 6 + 5

BANDAI於高達模型40周年下了不少苦功，今次研發出新金屬可為日後模型立下新指標。（bandai-hobby.net）

至於香港「魂SHOP」已公布將於8月4日接受此模型的預訂，有興趣的朋友就要留意了！

▼▼▼自由高達將立於上海（究竟有幾型？點圖放大看更多！）▼▼▼

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圖片來源：gundam info