近來在網上引起熱議的日本女COSPLAYER「KARI かりん(様)」，只看照片和一般出COS的女生沒太大分別，但早前她公開自己原來已經37歲，則令網民非常驚奇，因為她一張童顏臉，誰想到竟是中女？

日本女COSPLAYER「KARI かりん(様)」早前接受訪問，公開自己37歲卻還活躍COSPLAY及青春的秘訣，點圖看她的小心得👇👇👇👇

KARI公開自己生於1983年的完全不怕被人知年齡秘密。

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在活動現場拍的照片沒有P圖可看到她樣子的確甜美不老。

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雖然她表示不喜歡P圖得太過份，不過其生活照卻還是用上很強的濾鏡，近日因為疫情關係沒有公開活動，反而多了分享生活照，而且性感程度比COSPLAY時高得多！

圖片來源：KARI TWITTER

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同場加映：《貓物語》羽川翼妖艷有魅力大受歡迎 全球女COSPLAYER精選圖輯

日本輕小說《貓物語》自動漫化後可說是紅爆，主角羽川翼擁有「白」和「黑」的雙面形態，「黑貓」的性感造型也極受COSPLAYER歡迎，不止日本就連全世界的少女都爭住扮，香港當然也有！

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