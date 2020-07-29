PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜新手上路必讀2【對戰準備篇】

【高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出，雖然高達VS是一個歷史很久的系列，但相信仍然有不少玩家未曾接觸過，《香港01》遊戲動漫頻道記者製作一系列新手上路攻略，方便上手 。

對人對戰前的思想及其他準備篇

雖然今集MBON有頗豐富的單人內容，但是高達VS系列始終對人對戰才是重點！以下為新入門的玩家提供一些建議和參加對戰前的思想準備，個人認為對剛入門的玩家來說，做好思想準備比起學習操作技巧或連技等更為重要；正所謂心態決定境界，如果事前沒有充足準備，很容易在對人對戰中「心折」沒法繼續遊玩。

而本文以解說參加新手對人戰前戰鬥前應有的準備，遊戲的系統、介面及操作方法請見另文：

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 基本操作篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 介面、系統篇

對人戰前要有的各種準備：

❗️❗️❗️1. 記得插LAN線 不要使用Wi-Fi❗️❗️❗️

❗️❗️❗️1. 記得插LAN線 不要使用Wi-Fi❗️❗️❗️

❗️❗️❗️1. 記得插LAN線 不要使用Wi-Fi❗️❗️❗️

因為太重要所以說3次！如果是單機模式或朋友對戰（而朋友又不介意）的話固然沒問題，但如果是打街機、隨機以至Rank，就請先為你的PS4連接LAN來上網。使用Wi-Fi的話，雖然系統也有機會顯示為藍回線（最高品質），但實際打起來時，仍然有極高機會出現明顯的延遲情況。

請記著只要上網對戰，就不再是自己一個人的遊戲，一場對戰中除了你還有另外3名玩家，你每用Wi-Fi玩一場，就表示多了3個受到Wi-Fi連線延遲的受害者。為己為人，連線對戰前請準備好你的LAN線；筆者自己原本也只得一條LAN線給房中的電腦，也特意購置了Hubs來分線給PS4，只要有心總會有辦法。

2. 輸、被屈是正常 不要輕易氣餒

高達VS的世界一直都存在一個不太好的風氣，就是總有一些缺德的老手喜歡去新手場虐新手；新手不幸碰上這情況時往往被虐至體無完膚、連發生了什麼都不知道就輸掉，當壓倒性敗北的情況一多時就很易令人氣餒想放棄。

勝敗乃兵家常事

這裡想說的是，高達VS系列已有很多年歷史，很多老玩家都是由十多年前的Seed、以至更舊的ZDX甚至初代一年戰爭開始玩；先不講操作技術或反應速度等能力，單是經驗差距就足以輾壓剛開始的玩家。

更甚者，高達VS是一個資訊量龐大、操作又上限高的遊戲，其技術差距（Skill Floor和Skill Ceiling）之大遠遠超乎新玩家的想像；因此輸給經驗者或高手時，不用有任何心理負擔。就像打籃球輸給米高佐敦、打拳輸給泰臣、打街霸輸給梅原大吾，根本輸才合理，不會因此沮喪吧！而在高達VS的世界裡，玩家間的差距就是可以像普通人和米高佐敦的差距那麼大。不要太介懷勝負，做好基本、腳踏實地累積經驗，自然就會進步。

3. 請先使用強機體

不少玩家或多或少都會有這種傾向：不想使用性能特別強的機體（一般稱為廚機），可能覺得這樣嬴了也不光彩、不是自己技術的勝利、不好玩等等。這些想法其實沒問題，但那是在你已經掌握了遊戲玩法、累積了一定實力後的事情；如果你是剛入門的玩家，技術和經驗已經沒別人好，連機體性能都要比不上人的話，只會令自己百上加斤、「輸多兩錢重」，更難投入遊戲。在初學時期，請多使用高性能的機體，掌握了遊戲玩法後再去摸索尋求最適合自己的機體。

懂的會懂

4. 由高Cost機體玩起 先打CPU熟習性能

可能不少新玩家都會覺得「我技術未夠好，不能好好發揮3000機體的性能，還是選較低Cost的機體吧」；但這個想法是不對的，正因為技術未純熟，所以才更應該使用高Cost機體，用性能來彌補練度的不足。道理其實和上一個point相同，因為Cost越高的機體性能越好，因此新玩家應該優先選擇高Cost的機體；不然選低Cost的機體，只會令自己更難生存、一面倒地被打敗，更難從中學習。

總合以上兩點，就是建議新玩家盡量玩3000Cost的高性能機體；實在不想玩3000時，2500和2000也是可以，但就絕不建議新玩家去玩1500 Cost的機體。以下列出一些性能高又相對易上手的機體，新玩家可作參考：

+ 6 + 5 + 4

選好心水機體之後，當然不要忘了多打幾次CPU戰，熟習機體的基本性及武裝才去對人對戰。

5. 手掣和大掣

雖然是因人而異，但是對大部份玩家來說使用大掣（街機掣）來操作會順手得多，尤其是需要使用蓄力（叉A、叉B）的場合。當然不是對所有人來說都是大掣更好，而且用手掣亦可以做到不俗的操作，只是需要改一改按鍵配置；建議大家可參考以下影片，更改手掣的按鍵配置和按掣手法：