幪面超人《聖刃》造型似手遊PAD惹爭議？平成6位拉打誰最騎呢？

《幪面超人／假面騎士聖刃》（仮面ライダーセイバー／Kamen Rider SABER）終於公布，作為「拉打01」（幪面超人ZERO-ONE之俗稱）後令和系列第二部作品，故事意念十分創新。

但可能創新過頭，今次超人主角的造型一公開便引來恥笑，有網民說肩上的龍頭似手遊《PAD》又指頭頂一把刀似咸蛋超人……不過歷代超人初推出時都總有人爭議其造型，一段時間後就會被捧成神作，但也有幾個是這麼多年都沒法被接受，本文選了6位拉打，你認為誰最騎呢？

最新一輯《幪面超人聖刃》造型被指十分騎呢，尤其是肩上的龍頭……

盤點6位最騎呢造型平成幪面超人，點圖即睇👇👇👇

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廣受拉打迷期待的令和第二部《幪面超人聖刃》正式推出，劇中共有6個拉打，不過因為每人頭上都有把刀而被指造型古怪，到底是什麼樣子？點擊下圖看看吧！👇👇👇

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作品才剛公布就有玩具推出，不過看真一點其實聖刃Brave Dragon造型也不算太差。

平成一共有20部作品橫跨20年，當中大部分拉打都成為了經典。

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主角幪面超人聖刃的火炎龍＋大刀造型超帥，男主角跟Drive竹內涼真一樣咁高，加上美女model扮演聖刃女主角的川津明日香（2000 年 2 月 12 日出世／20歲），日本少女雜誌《Seventeen》model出身，高1.63米，擁有九頭身超長腿，非常搶鏡！

😍先賭為快，看九頭身女主角川津明日香👇

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