【檳濱高達模型開售😍】18米步行高達新景點「GUNDAM FACTORY」原定10月開張、7月預售門票。然而現在第1大水喉中國、香港遊客為零，不知會方會否延期。但就算暫未能入場，日本方面已忍不了，率先為「GUNDAM FACTORY」內的步行高達「GUNDAM DOCK」推出兩款不同比例的 RX-78F00 GUNDAM「檳濱高達」模型！即睇各自特色分別。👍

👇網上限定 細比例 1：144 RX-78F00 GUNDAM 配件多適合影相👇

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👇GUNDAM FACTORY限定 1：100 RX-78F00 GUNDAM 高可動少夾口夠美觀👇

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😱香港人點訂橫濱1:1高達模型？😱

雖然很多fans覺得橫濱高達好瘦，上身設定不跟原作，但我就好少理，現在去不到日本玩，無論如何都想買隻「頂癒」。不過暫時它只限日本本土送貨，但以上次22萬日圓貴高達模型為例，香港P－BANDAI相信很快也會開訂。但就算沒有，香港的水貨玩具店都一定會開團購，相信10算左右，3、400蚊就買到。

重現YOKOHAMA GUNDAM FACTORY 的1：144版最吸引。

同場加映：遊日必到！18米1比1可動高達10月有得睇 GUNDAM FACTORY 7月售票

橫濱超大型高達主題區「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於今年（2020年）10月1日起開放一年，其最大賣點就是有一部1:1、18米高更可步行的RX-78初代高達！

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同場加映：Gundam 00劇場版YouTube免費睇「我就是高達!」20句高達經典名句

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