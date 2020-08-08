【手遊快評師】近日去到那都看到《最強蝸牛》的宣傳，控制一隻蝸牛的放置遊戲可以好玩到那個程度？能否超越數年前的《旅行青蛙》呢？看快評前，筆者可以先透露一點，《最強蝸牛》的蝸牛進化系統充滿驚喜，就算對放置遊戲沒太大好感，也會在這方面找到樂趣。另外兩隻遊戲將介紹的是《衝吧烈子》和《Light the Sea》，都是休閒類作品，希望可以幫大家消磨留在家中的無聊時間。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇👇【1】《衝吧烈子》手遊快評👇👇👇

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《衝吧烈子》在 Netflix 推出動畫後，成功吸引一眾上班族 fans，在公司做社畜開 ot，收工唱 K 就變身發洩壓力。遊戲要使用《衝吧烈子》的角色，在三消玩法下對抗公司的無良上司。就算對三消已沒感覺，但《衝吧烈子》的 fans 一定要玩，因為各個角色都有不同的技能，以及有趣的動畫效果，如烈子 Death Metal 變身，一眾 OL 下班後是否又和烈子一樣呢？

👇👇👇《衝吧烈子》遊戲畫面👇👇👇

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👇👇👇【2】《Light the Sea》手遊快評👇👇👇

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《Light the Sea》玩法非常簡單，透過在螢幕滑動彈射向上游，同時救出海龜。玩家要在這過程中，迴避綠色污染物，同時岩石又可能會突然傾瀉下來，若心急貪快就有機會觸礁死亡。《Light the Sea》上手難度低又非常具挑戰性，不斷想挑戰自己記錄，筆者手機總會留一兩隻休閑遊戲，就算沒網絡也能幫你消磨一程車的時間。

👇👇👇《Light the Sea》遊戲畫面👇👇👇

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👇👇👇【3】《最強蝸牛》手遊快評👇👇👇

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《最強蝸牛》吸引筆者下載的原因，其實是鋪天蓋地的宣傳，令筆者也想看看放置遊戲可以變出多大的樂趣。老實說，想在放置遊戲找操作感和戰鬥畫面真的很難，《最強蝸牛》用五花百門的收集元素和蝸牛變化彌補這方面的缺失，筆者也想一直玩落去，看看蝸牛到底還可以變得多奇怪。

👇👇👇《最強蝸牛》遊戲畫面👇👇👇

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